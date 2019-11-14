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14 Kasım 2019, Perşembe
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'ya inat asker selamı

UEFA'ya inat asker selamı

EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda lider durumda bulunan Milli Takımımız kader sınavında İzlanda ile karşılaşacak. 19 puanı bulunan Milliler beraberlik halinde bile bitime 1 maç kala finalleri garantileyecek.

SON MAÇIMIZ ANDORRA İLE
20.00'deki maçı kazanmamız durumunda ise tarihimizde ilk kez eleme grubunu lider bitirme yolunda dev bir adım atacağız. Milli Takım son maçında ise Andorra'ya konuk olacak.

UEFA'YA İNAT ASKER SELAMI
Milli futbolcularımız İzlanda maçı öncesi önemli bir karar aldı. Ay-Yıldızlılar gol atmamız durumunda 'nın başlattığı soruşturmaya inat yine tribünlere asker selamını verecek.

  1. 14.11.2019
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