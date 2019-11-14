UEFA'ya inat asker selamı

SON MAÇIMIZ ANDORRA İLE

20.00'deki maçı kazanmamız durumunda ise tarihimizde ilk kez eleme grubunu lider bitirme yolunda dev bir adım atacağız. Milli Takım son maçında ise Andorra'ya konuk olacak.

UEFA'YA İNAT ASKER SELAMI

Milli futbolcularımız İzlanda maçı öncesi önemli bir karar aldı. Ay-Yıldızlılar gol atmamız durumunda UEFA'nın başlattığı soruşturmaya inat yine tribünlere asker selamını verecek.



