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14 Kasım 2019, Perşembe
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Anahtarı alacağız

Anahtarı alacağız

, “İzlanda maçı ile birlikte ’nin anahtarlarını alacağız. Turnuvada da iddialı olacağız” dedi.

Gençlik ve Mehmet , 'da yapılan Spor Turizmi Çalıştayı'na katıldı ve konuşma yaptı. 81 ilin tamamına yönelik "Sporda marka ülke Türkiye" temalı toplantıyı gerçekleştirdiklerini söylerken, "Türkiye'nin spor turizmi potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik yoğun bir çalışma oldu. Ülkemizin dört bir yanı zengin özelliklere sahip. Aynı anda kış, su ve ekstrem sporlar yapılabiliyor" diye konuştu.

25 BİN BAŞVURU ALDIK
Bakan Kasapoğlu, her yıl öğrencilere verilen proje desteklerini anlattı. Geçen yıl 3 bin başvuru geldiğini bu sene ise başvuru sayısının 25 bine çıktığını ifade etti. Kasapoğlu, bugün oynanacak Türkiye-İzlanda maçıyla ilgili ise, "A 'ın performansı ortada. İzlanda maçında 'nin anahtarlarını alacağız. Orada da iddialı olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bundan sonra hep zirveye oynayacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 14.11.2019
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