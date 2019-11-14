Anahtarı alacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da yapılan Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'na katıldı ve konuşma yaptı. Bakan Kasapoğlu 81 ilin tamamına yönelik "Sporda marka ülke Türkiye" temalı toplantıyı gerçekleştirdiklerini söylerken, "Türkiye'nin spor turizmi potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik yoğun bir çalışma oldu. Ülkemizin dört bir yanı zengin özelliklere sahip. Aynı anda kış, su ve ekstrem sporlar yapılabiliyor" diye konuştu.

25 BİN BAŞVURU ALDIK

Bakan Kasapoğlu, her yıl öğrencilere verilen proje desteklerini anlattı. Geçen yıl 3 bin başvuru geldiğini bu sene ise başvuru sayısının 25 bine çıktığını ifade etti. Kasapoğlu, bugün oynanacak Türkiye-İzlanda maçıyla ilgili ise, "A Milli Takımımız'ın performansı ortada. İzlanda maçında EURO 2020'nin anahtarlarını alacağız. Orada da iddialı olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bundan sonra hep zirveye oynayacağız" ifadelerini kullandı.