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24 Ekim 2019, Perşembe
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Milli takımın oynayacağı İzlanda ve Andorra maçlarının bilet satışı başladı

Milli takımın oynayacağı İzlanda ve Andorra maçlarının bilet satışı başladı

A Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ve Andorra ile yapacağı maçların öncelikli bilet satışı, üyeleri için başladı.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Stadı'nda 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak İzlanda karşılaşması için her kırmızı üye, en fazla üç adet bilet satın alabilecek. 'da ise her kırmızı üye, İzlanda maçı için en fazla 8 adet koltuk sahibi olabilecek.

İŞTE BİLET FİYATLARI

Biletler, futbolseverlere ücretsiz kargo ile teslim edilecek. üyeleri için öncelikli bilet satışı, üç gün sürecek. Türkiye-İzlanda müsabakasının bilet fiyatları 1. kategori 90 lira, 2. kategori 50 lira, 3. kategori 20 lira ve Güney Loca koltuğu 250 lira olarak belirlendi.

Deplasmanda 17 Kasım Pazar günü TSİ 22.45'te oynanacak Andorra maçının misafir tribününde ise her taraftarın en fazla dört bilet alma hakkı bulunuyor.

Biletlerin yurt dışı teslimat noktası, tff.org ve taraftarkulubu.tff.org internet sitelerinden ilerleyen günlerde ilan edilecek.

Andorra maçının misafir tribün bilet fiyatları ise 175 lira olacak.

  1. 24.10.2019
  2. Güncelleme: 24.10.2019 15:54
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