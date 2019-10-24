Milli takımın oynayacağı İzlanda ve Andorra maçlarının bilet satışı başladı
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ve Andorra ile yapacağı maçların öncelikli bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyeleri için başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak İzlanda karşılaşması için her kırmızı üye, en fazla üç adet bilet satın alabilecek. Güney Loca'da ise her kırmızı üye, İzlanda maçı için en fazla 8 adet koltuk sahibi olabilecek.
İŞTE BİLET FİYATLARI
Biletler, futbolseverlere ücretsiz kargo ile teslim edilecek. Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyeleri için öncelikli bilet satışı, üç gün sürecek. Türkiye-İzlanda müsabakasının bilet fiyatları 1. kategori 90 lira, 2. kategori 50 lira, 3. kategori 20 lira ve Güney Loca koltuğu 250 lira olarak belirlendi.
Deplasmanda 17 Kasım Pazar günü TSİ 22.45'te oynanacak Andorra maçının misafir tribününde ise her taraftarın en fazla dört bilet alma hakkı bulunuyor.
Biletlerin yurt dışı teslimat noktası, tff.org ve taraftarkulubu.tff.org internet sitelerinden ilerleyen günlerde ilan edilecek.
Andorra maçının misafir tribün bilet fiyatları ise 175 lira olacak.
- 24.10.2019
- Güncelleme: 24.10.2019 15:54
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Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
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karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
Milli takımın oynayacağı İzlanda ve Andorra maçlarının bilet satışı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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