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14 Ekim 2019, Pazartesi
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Parmak ve Karaca çıktı

Parmak ve Karaca çıktı

A 'da sakatlıkları bulunan ile Abdulkadir Parmak, 'ya götürülmedi. Efecan'ın 'dan kalan bir karın kası rahatsızlığı olduğu, Abdulkadir'in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam ettiği için kafilede yer almadığı kaydedildi.

A 'da sakatlıkları bulunan ile Abdulkadir Parmak, 'ya götürülmedi. Efecan'ın 'dan kalan bir karın kası rahatsızlığı olduğu, Abdulkadir'in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam ettiği için kafilede yer almadığı kaydedildi. Kaburgası kırık olan Emre Belözoğlu ise takımla birlikte gitti.

YOĞUN ÖNLEM
Fransa polisi, A Milli Takım'ın güvenliği için yoğun önlemler aldı. Özellikle Fransa'da yandaşlarının yoğun olması nedeniyle havalimanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Milliler, uçaktan iner inmez terminalden geçmeden takım otobüsüyle direkt kamp yerine götürüldü.

  1. 14.10.2019
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