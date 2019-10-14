Parmak ve Karaca çıktı

A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Efecan Karaca ile Abdulkadir Parmak, Fransa'ya götürülmedi. Efecan'ın Alanyaspor'dan kalan bir karın kası rahatsızlığı olduğu, Abdulkadir'in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam ettiği için kafilede yer almadığı kaydedildi. Kaburgası kırık olan Emre Belözoğlu ise takımla birlikte gitti.



YOĞUN ÖNLEM

Fransa polisi, A Milli Takım'ın güvenliği için yoğun önlemler aldı. Özellikle Fransa'da PKK yandaşlarının yoğun olması nedeniyle havalimanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Milliler, uçaktan iner inmez terminalden geçmeden takım otobüsüyle direkt kamp yerine götürüldü.