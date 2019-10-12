Yok artık UEFA! Bunu da yaptılar
A Milli Takımımız'ın Arnavutluk'u 1-0 mağlup ederek kritik bir 3 puan aldığı karşılaşma sonrası UEFA'dan skandal bir açıklama geldi. Milli takımın 90. dakikada attığı golden sonra Mehmetçik'e hediye ettiği asker selamının inceleneceği duyuruldu.
A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile çok kritik bir maçta karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar mücadeleyi 90. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 mağlup ederek gruptan çıkma yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Milli takım futbolcularımız son dakikada gelen bu golde büyük sevinç yaşadı ve Cenk Tosun'un attığı golü asker selamı vererek Mehmetçiklerimiz'e armağan etti. Milli takımın yaşadığı bu sevinç UEFA'da hazımsızlık yaratmış olacak ki, Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olan UEFA, milli takımın yaşamış olduğu bu sevinci provokasyon şüphesi ile incelemeye alacaklarını açıkladı.
UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, kendisine ulaşan İtalyan Haber Ajansı ANSA'ya konuştu ve, bu sevincin "provokasyon" taşıyıp taşımadığını inceleyeceğini söyledi.
'PROVOKASYON OLABİLİR'
Philip Townsend, "Bu sevinci görmedim ancak bir provokasyon olabilir. Regülasyonlar politik ve dini farklılıklara yönelik hareketleri yasaklıyor. Kontrol edeceğimin garantisini verebilirim." ifadelerini kullandı.
- 12.10.2019
- Güncelleme: 12.10.2019 22:28
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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