Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan millilere tebrik telefonu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'u 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı oyuncularını tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki karşılaşmada Arnavutluk’u 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla telefonla görüştü.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular soyunma odasındayken gerçekleşen görüşmede tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, galibiyeti getiren golün ardından futbolcuların kahraman Mehmetçiğe selam göndermelerini de anlamlı bulduğunu belirtti.
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