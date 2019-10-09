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09 Ekim 2019, Çarşamba
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Dorukhan’a moral aşısı

Dorukhan’a moral aşısı

A Milli Takım teknik heyeti ve oyuncuları, Süper Lig'de Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan maçta ağır yaşayan yıldız oyuncuyu ziyaret etti.

Beşiktaş'ın Alanya maçında dizinden sakatlanan ve sahalardan uzun süre ayrı kalacak olan 'e destek geldi. A Milli Takım teknik heyeti ve oyuncuları, yıldız futbolcuya 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Teknik Direktör Şenol Güneş, kaptan Emre Belözoğlu ve takım arkadaşları 23 yaşındaki futbolcuyu teselli etti. Gözleri dolan ve oldukça duygulanan Dorukhan takım arkadaşlarından başarı sözü aldı. Milli formayı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde giymeye başlayan Dorukhan, çıktığı 6 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

TURNUVAYA YETİŞİRSİN!

Milli takımın ziyaret ettiği Dorukhan, gözyaşlarını zor tuttu. Yıldız futbolcuya takım kaptanı Emre Belözoğlu, "Üzülme, iyileşeceksin. Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Turnuvaya yetişirsin" diyerek teselli ettiği öğrenildi.

SENİN İÇİN KAZANIRIZ

Futbolcular, zorlu maçlar öncesi Dorukhan'a söz verdi. Yıldız isimler, "Maçları senin için kazanacağız. Sana sürprizimiz olacak" diye konuştu. Millilerin gol attıktan sonra Dorukhan'ın formasını açacağı ifade edildi.

  1. 9.10.2019
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