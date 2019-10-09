Dorukhan’a moral aşısı
A Milli Takım teknik heyeti ve oyuncuları, Süper Lig'de Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan maçta ağır sakatlık yaşayan yıldız oyuncuyu ziyaret etti.
Beşiktaş'ın Alanya maçında dizinden sakatlanan ve sahalardan uzun süre ayrı kalacak olan Dorukhan Toköz'e destek geldi. A Milli Takım teknik heyeti ve oyuncuları, yıldız futbolcuya 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Teknik Direktör Şenol Güneş, kaptan Emre Belözoğlu ve takım arkadaşları 23 yaşındaki futbolcuyu teselli etti. Gözleri dolan ve oldukça duygulanan Dorukhan takım arkadaşlarından başarı sözü aldı. Milli formayı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde giymeye başlayan Dorukhan, çıktığı 6 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.
TURNUVAYA YETİŞİRSİN!
Milli takımın ziyaret ettiği Dorukhan, gözyaşlarını zor tuttu. Yıldız futbolcuya takım kaptanı Emre Belözoğlu, "Üzülme, iyileşeceksin. Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Turnuvaya yetişirsin" diyerek teselli ettiği öğrenildi.
SENİN İÇİN KAZANIRIZ
Futbolcular, zorlu maçlar öncesi Dorukhan'a söz verdi. Yıldız isimler, "Maçları senin için kazanacağız. Sana sürprizimiz olacak" diye konuştu. Millilerin gol attıktan sonra Dorukhan'ın formasını açacağı ifade edildi.
- 9.10.2019
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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Yara saracak!
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok büyük bir potansiyel var.
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