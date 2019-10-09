Şenol Güneş: Küçümsemeyin

Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcular ile yaptığı görüşmede önemli uyarılarda bulundu. Başarılı çalıştırıcının, Cuma günü Kadıköy'de oynanacak kritik maçın önemine dikkat çektiği ve "Fransa maçını aklınızdan çıkarın. Fransa maçının vitrin olduğunu düşünüyorsunuz, haksız değilsiniz. Ancak vitrine çıkmak için önce şık giyinmek gerekir" yorumunu yaptığı kaydedildi. ŞENOL Güneş'in Fransa'ya lider gitmenin çok önemli olduğunu belirterek, "Oraya lider gidersek, rakibi daha kontrolsüz yakalama şansımız artar. Fransa maçını şimdilik unutun. Cuma gününe kadar düşünmeyin. Arnavutluk zayıf bir takım değil. En son maçta, bizim kaybettiğimiz İzlanda'ya 4 attılar. 3 dakikada 2 gol kaydettiler. Bir an bile konsantrasyon kaybı yaşamanızı istemiyorum" dediği öğrenildi. Erken gelecek golün önemine de değinen Güneş, Andorra maçını örnek göstererek, "Tempomuz yine yüksek olacak ancak şuursuzca hareket etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

FRANSA'DAN MBAPPE MÜJDESİ

Fransa'da sakatlığı bulunan Kylian Mbappe kadrodan çıkarıldı. A Milli Takım'ın EURO 2020 Elemeleri'ndeki rakiplerinden Fransa'da sakatlığını atlatamayan Mbappe'nin kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Mbappe, İzlanda ve Türkiye maçlarında oynayamayacak. Deschamps, 20 yaşındaki yıldızın yerine Mönchengladbach'tan Alassane Plea'yı davet etti. Daha önce de kaleci Lloris kadrodan çıkarılmıştı.

HÜSRAN

2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya'yı ağırladı. Kocaeli'ndeki müsabakayı milliler 6-1 kaybetti. Tek golümüz son anlarda Fatma Kara'dan geldi.