Şenol Güneş: Küçümsemeyin - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
09 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri Şenol Güneş: Küçümsemeyin

: Küçümsemeyin

Şenol Güneş: Küçümsemeyin

, maçı öncesi Millileri uyardı. Tecrübeli hoca, “Kimsenin aklı ’ya kaymasın. Rakip güçsüz bir takım değil. En son İzlanda’ya 4 gol attılar. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin” talimatını verdi.

Teknik Direktör , futbolcular ile yaptığı görüşmede önemli uyarılarda bulundu. Başarılı çalıştırıcının, Cuma günü Kadıköy'de oynanacak kritik maçın önemine dikkat çektiği ve " maçını aklınızdan çıkarın. Fransa maçının vitrin olduğunu düşünüyorsunuz, haksız değilsiniz. Ancak vitrine çıkmak için önce şık giyinmek gerekir" yorumunu yaptığı kaydedildi. ŞENOL Güneş'in Fransa'ya lider gitmenin çok önemli olduğunu belirterek, "Oraya lider gidersek, rakibi daha kontrolsüz yakalama şansımız artar. Fransa maçını şimdilik unutun. Cuma gününe kadar düşünmeyin. zayıf bir takım değil. En son maçta, bizim kaybettiğimiz İzlanda'ya 4 attılar. 3 dakikada 2 gol kaydettiler. Bir an bile konsantrasyon kaybı yaşamanızı istemiyorum" dediği öğrenildi. Erken gelecek golün önemine de değinen Güneş, Andorra maçını örnek göstererek, "Tempomuz yine yüksek olacak ancak şuursuzca hareket etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

FRANSA'DAN MBAPPE MÜJDESİ

Fransa'da sakatlığı bulunan Kylian Mbappe kadrodan çıkarıldı. A 'ın EURO 2020 Elemeleri'ndeki rakiplerinden Fransa'da sakatlığını atlatamayan Mbappe'nin kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Mbappe, İzlanda ve Türkiye maçlarında oynayamayacak. Deschamps, 20 yaşındaki yıldızın yerine Mönchengladbach'tan Alassane Plea'yı davet etti. Daha önce de kaleci Lloris kadrodan çıkarılmıştı.

HÜSRAN

2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya'yı ağırladı. Kocaeli'ndeki müsabakayı milliler 6-1 kaybetti. Tek golümüz son anlarda Fatma Kara'dan geldi.

  1. 9.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şenol Güneş: Küçümsemeyin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN