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08 Ekim 2019, Salı
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Fransa'ya Türkiye maçı öncesi Mbappe şoku!

Fransa'ya Türkiye maçı öncesi Mbappe şoku!

UEFA Euro 2020 Elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımımızın pazartesi günü karşılaşacağı 'nda şoku yaşanıyor. Yıldız oyuncu, İzlanda ve Türkiye maçı kadrolarından çıkartıldı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Euro 2020 Elemeleri kapsamında önce cuma günü Arnavutluk'u konuk edecek, ardından da 14 Ekim Pazartesi günü 'na konuk olacak.

Bu zorlu mücadele öncesi Fransa'da şok bir gelişme yaşandı. Bir süredir sakatlığı bulunan ve sahalara Galatasaray maçı ile geri dönen yıldız futbolcu , Milli takımımız ile yapılacak maçın kadrosundan çıkartıldı.

Sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartılan 20 yaşındaki yıldızın yerine ise Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Alassane Plea çağırıldı.

Türkiye'nin Avrupa Elemeleri'nde Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Mbappe 90 dakika forma giymişti.

  1. 08.10.2019
  2. Güncelleme: 09.10.2019 00:20
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