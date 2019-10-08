Fransa'ya Türkiye maçı öncesi Mbappe şoku!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Euro 2020 Elemeleri kapsamında önce cuma günü Arnavutluk'u konuk edecek, ardından da 14 Ekim Pazartesi günü Fransa Milli Takımı'na konuk olacak.

Bu zorlu mücadele öncesi Fransa'da şok bir gelişme yaşandı. Bir süredir sakatlığı bulunan ve sahalara Galatasaray maçı ile geri dönen yıldız futbolcu Kylian Mbappe, Milli takımımız ile yapılacak maçın kadrosundan çıkartıldı.

Sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartılan 20 yaşındaki yıldızın yerine ise Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Alassane Plea çağırıldı.

Türkiye'nin Avrupa Elemeleri'nde Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Mbappe 90 dakika forma giymişti.