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07 Ekim 2019, Pazartesi
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A Milli Futbol Takımı Arnavutluk maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı Arnavutluk maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Takım, 2020 'nde 'de 'da Arnavutluk ve 'de deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde 18.30'da başlayan ve ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon çalışması ve pas oyunuyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması yapıldığı öğrenildi.

MİLLİLER EKSİK ÇALIŞTI
Emre Belözoğlu, , İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı ve Mahmut Tekdemir takımdan ayrı olarak çalışmalarını salonda sürdürdü. İspanya'dan yola çıkan Okay Yokuşlu ve da uçaklarının geç inmesi nedeniyle antrenmana sonradan dahil oldular. Ayrıca dün takımlarıyla lig maçına çıkan Abdülkadir Parmak, Uğurcan Çakır, Gökhan Akkan, Mehmet Zeki Çelik, , Efecan Karaca ve da takımdan ayrı düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı.

DORUKHAN'IN YERİNE OYUNCU ALINMADI
A Milli Takım'ın 2020 'nde 'de 'da Arnavutluk ve 'de deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna 27 oyuncu davet edilirken, Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz'ün sakatlığı sonrasında milli takımdaki oyuncu sayısı 26'ya düştü. Kırmızı beyazlı takım hazırlıklarına 4 kaleci ve 22 oyuncudan oluşan kadroyla devam edecek.
Arnavutluk maçı öncesindeki tüm çalışmalarını Riva'da yapacak ay-yıldızlılar, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 07.10.2019
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