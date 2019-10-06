Futbol camiasından Dorukhan'a destek mesajları

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 73. dakikasında Dorukhan Toköz talihsiz bir sakatlık geçirdi. Futbol camiası milli yıldızın sakatlığına duyarsız kalmazken Süper Lig ekipleri, yıldız futbolcular ve dünyanın en önemli kulüplerinden olan Barcelona genç futbolcuya destek mesajı gönderdi. İşte futbol camiasından Dorukhan Toköz'e gönderilen mesajlar...

6 Ekim 2019 Pazar 23:27 Güncelleme: 06.10.2019 23:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





