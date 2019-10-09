Kritik maç Hategan’ın

Türkiye'nin cuma günü EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Kadıköy'de Arnavutluk'u ağırlayacağı maçın hakemi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Alin Hategan oldu. Hategan daha önce ay-yıldızlıların Rusya ile 2018'de yaptığı hazırlık maçını yönetti, 1-1 berabere bitti.

UEFA'YA BİLGİ VERİLDİ

TFF yetkilileri, Şampiyonlar Ligi finali hakkında bilgi vermek için UEFA yöneticileriyle bir araya geldi. 30 Mayıs 2020'de saat 23.00'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç öncesi yapılan hazırlıklar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

EMRE BELÖZOĞLU: İĞNEYLE OYNARIM

A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu, dünkü idmanda düz koşu yaptı. 39 yaşındaki tecrübeli futbolcu belindeki ağrılara rağmen antrenmana katıldı. Yıldız isim, A Spor muhabiri Hakan Gündoğar'a, "İğneyle bile olsa Arnavutluk maçında oynayacağım" dedi. Andorra maçında 100'üncü maçına çıkan Emre, takımın en tecrübeli oyuncu konumunda bulunuyor.

ÜMİT MİLLİLER AVUSTURYA'DA

Ümit Milli Takım, cuma günü deplasmanda Avusturya ile yapacağı U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını sürdürdü. Vedat İnceefe yönetiminde Riva'da yoğun yağış altında çalışan milliler, dün Viyana'ya uçtu. Ritzing kentinde Sonnensee Stadı'ndaki mücadele 21.30'da başlayacak.

ÜÇ İSME GÖREV

Milli maçlar öncesi üç isme görev verildi. FIFA kokartlı hakem Ümit Öztürk, cuma günü Moldova U21-Galler U21 maçını yönetecek. UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy cuma günü İsviçre U21- Gürcistan U21 maçında UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz ise Portekiz-Lüksemburg karşılaşmasında hakem gözlemcisi olacak.

RÜŞTÜ REÇBER'E KOORDİNATÖRLÜK

Eski milli kaleci Rüştü Reçber, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu. Reçber, 120 kez A Milli Takım forması giyerek bu alanda rekorun sahibi konumunda bulunuyor. Efsane isim; 2002 Dünya Kupası, 2003 Konfederasyon Kupası ve EURO 2008'de üçüncülük görmüştü.