Fransa İzlanda karşısında beğenilmedi! Deschamps eleştirilere yanıt verdi - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
12 Ekim 2019, Cumartesi
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İzlanda karşısında beğenilmedi! Deschamps eleştirilere yanıt verdi

Fransa İzlanda karşısında beğenilmedi! Deschamps eleştirilere yanıt verdi

EURO 2020 elemelerinde 'nın deplasmanda İzlanda'yı 1-0 yendiği mücadele sonrası ülke basını takımın performansını beğenmedi. Teknik direktör ise oynadıkları oyunun tatmin edici olduğunu söyleyerek, " maçı öncesi önemli bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde A Milli Futbol Takımımız ile aynı grupta bulunan , deplasmanda karşılaştığı İzlanda'yı 'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Mücadele sonrası oynanan oyundan memnun kalmayan Fransız basını, milli takımlarını bu maçta olduğu gibi birçok karşılaşmada yeterli ofansif varyasyona giremediği gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tuttu. Bu kritiklere maç sonu yaptığı açıklama ile yanıt veren teknik direktör , takımın İzlanda karşısında özellikle ikinci yarıda iyi bir oyun sergilediğini savundu ve şunları söyledi:

"İzlanda'ya karşı onların evinde direkt oyun ortaya koyup, çok fazla pozisyon vermedik. Türkiye maçı öncesi önemli bir galibiyetti. Tüm maçlar zor geçiyor. Biz buraya kazanmaya geldik. Zorluk yaşadığımızı düşünmüyorum. Biz 6 fırsat yakaladık onlar ise hiç yakalayamadı. Eğer her defasında böyle bir zorluk yaşayacaksak bunun tekrar etmesini isterim."

KANTE TÜRKİYE KARŞISINDA ŞÜPHELİ

Öte yandan forması giyen başarılı orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin İzlanda maçı öncesi ısınırken sakatlanması ve kadrodan çıkartılmasıyla ilgili sorulan soru üzerine Deschamps şu yanıtı verdi:

"Bacağında bir ağrı hissetti. Ben de daha kötü olmasın diye onu oynatmama kararı aldım. Sakatlığının ciddi olmadığını düşünüyorum ama Türkiye karşısında oynayacak mı sorusuna yanıt veremem."

  1. 12.10.2019
  2. Güncelleme: 12.10.2019 10:59
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