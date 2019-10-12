Fransa İzlanda karşısında beğenilmedi! Deschamps eleştirilere yanıt verdi

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde A Milli Futbol Takımımız ile aynı grupta bulunan Fransa, deplasmanda karşılaştığı İzlanda'yı Olivier Giroud'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Mücadele sonrası oynanan oyundan memnun kalmayan Fransız basını, milli takımlarını bu maçta olduğu gibi birçok karşılaşmada yeterli ofansif varyasyona giremediği gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tuttu. Bu kritiklere maç sonu yaptığı açıklama ile yanıt veren teknik direktör Didier Deschamps, takımın İzlanda karşısında özellikle ikinci yarıda iyi bir oyun sergilediğini savundu ve şunları söyledi:

"İzlanda'ya karşı onların evinde direkt oyun ortaya koyup, çok fazla pozisyon vermedik. Türkiye maçı öncesi önemli bir galibiyetti. Tüm maçlar zor geçiyor. Biz buraya kazanmaya geldik. Zorluk yaşadığımızı düşünmüyorum. Biz 6 fırsat yakaladık onlar ise hiç yakalayamadı. Eğer her defasında böyle bir zorluk yaşayacaksak bunun tekrar etmesini isterim."

KANTE TÜRKİYE KARŞISINDA ŞÜPHELİ

Öte yandan Chelsea forması giyen başarılı orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin İzlanda maçı öncesi ısınırken sakatlanması ve kadrodan çıkartılmasıyla ilgili sorulan soru üzerine Deschamps şu yanıtı verdi:

"Bacağında bir ağrı hissetti. Ben de daha kötü olmasın diye onu oynatmama kararı aldım. Sakatlığının ciddi olmadığını düşünüyorum ama Türkiye karşısında oynayacak mı sorusuna yanıt veremem."