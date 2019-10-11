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11 Ekim 2019, Cuma
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İzlanda'yı tek golle geçti

Fransa İzlanda'yı tek golle geçti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () Elemeleri H Grubu 7. maçında deplasmanda İzlanda'yı 1-0 mağlup etti. Horozlar'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

Elemeleri'nde H Grubu karşılaşmasında Erik Hamren'in takımı İzlanda ile 'ın çalıştırdığı kozlarını paylaştı. Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fransa 1-0'lık skorla kazandı. Fransa'ya galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan kaydetti. Öte yandan maçın 11'inde yer alan Kante ısınmada sakatlanınca maça Moussa Sissoko 11'de başladı. Alınan bu sonucun ardından İzlanda 12 puanda kalırken, Fransa 18 puana ulaştı. Bir sonraki maç haftasında İzlanda sahasında Andorra'yı konuk edecek. Fransa da evinde 'yi ağırlayacak.

  1. 12.10.2019
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