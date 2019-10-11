Fransa İzlanda'yı tek golle geçti

EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu karşılaşmasında Erik Hamren'in takımı İzlanda ile Didier Deschamps'ın çalıştırdığı Fransa kozlarını paylaştı. Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fransa 1-0'lık skorla kazandı. Fransa'ya galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Olivier Giroud kaydetti. Öte yandan maçın 11'inde yer alan Kante ısınmada sakatlanınca maça Moussa Sissoko 11'de başladı. Alınan bu sonucun ardından İzlanda 12 puanda kalırken, Fransa 18 puana ulaştı. Bir sonraki maç haftasında İzlanda sahasında Andorra'yı konuk edecek. Fransa da evinde Türkiye'yi ağırlayacak.