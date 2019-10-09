Çağlar Söyüncü: Lineker'den bunları duymak gurur verici

A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Fransa maçları öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Çağlar Söyüncü, Leicester City'de gösterdiği performansla bu sezon Gary Lineker'den büyük övgü almıştı.

İngilizlerin efsane isminden bunları duymanın kendisi için gurur verici olduğunu söyleyen Çağlar, sözlerine şöyle devam etti:

Gary Lineker ile tanışma fırsatım olmadı. O da eski bir Leicester oyuncusu. Leicester maçlarını ayrı izliyor. Gerçekten İngilizlerin büyük bir oyuncusu ve efsanesi. Ondan böyle sözleri duymak çok hoş. İngiltere efsanesinden bir Türk olarak bu sözleri duymak gurur verici. Ama önemli olan bunu sezon sonuna kadar devam ettirebilmek. Şimdilik her şey iyi gidiyor.

"DÜNYANIN EN PAHALI DEFANSININ YERİNE OYNUYORUM"

Dünyanın en pahalı defans oyuncusunun yerine oynuyorum. Tabii ki baskı oluyor. Zaten böyle olmasa bile Premier Lig'de oynadığınız için bir baskı var. Fakat futbolcu olarak bunların üstesinden gelmelisiniz. Ben de elimden geldiğince bana verilenleri yapmaya çalışıyorum.

"FRANSA MAÇINI YAŞAMAYAN BİLEMEZ"

Fransa ile biz 15 puandayız, çekişmeli gidiyoruz. Onların bizi düşünmesi normal. Konya halkına teşekkür ediyoruz. Fransa'yı yendiğimiz o günü yaşamayan bilemez. Tüylerimiz diken diken oldu. Hele de ikinci golden sonra. Unutulmaz bir maçtı. İnşallah böyle maçları çok oynayacağız.