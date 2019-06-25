Çağlar Söyüncü'nün PTT 1.Lig'den Dortmund deplasmanına uzanan başarısı öyküsü... - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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'nün 1.Lig'den Dortmund deplasmanına uzanan başarısı öyküsü...

Çağlar Söyüncü'nün PTT 1.Lig'den Dortmund deplasmanına uzanan başarısı öyküsü...

A Milli Futbol Takımımız'ın yıldız futbolcusu , kariyeri ve ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Söyüncü'nün açıklamalarından satır başları...

Leicester City formasıyla ülkemizi Avrupa'da temsil eden , beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.

Söyüncü, ''Ben bahaneye gerek duymuyorum, İzlanda maçında elimizden geleni yaptık ama olmadı.

İzlanda maçında yaşanan olay, biz futbolcuları çok etkilemedi. Böyle şeylerin olmaması lazımdı.

Orada sıkıntı oldu, ondan 2-0 yenildik diyemem. Bu bir bahane olurdu. O gün yolculuktan sonra biraz daha yorulduk o kadar.
İlk hedefim kulübümde başarılı olmak, ülkemizi uzun yıllar Avrupa'da temsil etmek istiyorum.

, gittiğimden beri bana yardımcı oluyor. Umarım o da en kısa sürede düzenli olarak forma giymeye başlar.

Düşünsenize, 1. Lig'den sonra Dortmund deplasmanına çıkıyorsunuz, her şey çok farklıydı. Keşke 'ya gitmeden önce 'de oynasaydım.'' ifadelerini kullandı.

  1. 25.06.2019
  2. Güncelleme: 25.06.2019 23:32
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