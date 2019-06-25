Çağlar Söyüncü'nün PTT 1.Lig'den Dortmund deplasmanına uzanan başarısı öyküsü...

Leicester City formasıyla ülkemizi Avrupa'da temsil eden Çağlar Söyüncü, beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.



Söyüncü, ''Ben bahaneye gerek duymuyorum, İzlanda maçında elimizden geleni yaptık ama olmadı.



İzlanda maçında yaşanan olay, biz futbolcuları çok etkilemedi. Böyle şeylerin olmaması lazımdı.

Orada sıkıntı oldu, ondan 2-0 yenildik diyemem. Bu bir bahane olurdu. O gün yolculuktan sonra biraz daha yorulduk o kadar.

İlk hedefim kulübümde başarılı olmak, ülkemizi uzun yıllar Avrupa'da temsil etmek istiyorum.

Cenk Tosun, gittiğimden beri bana yardımcı oluyor. Umarım o da en kısa sürede düzenli olarak forma giymeye başlar.



Düşünsenize, PTT 1. Lig'den sonra Dortmund deplasmanına çıkıyorsunuz, her şey çok farklıydı. Keşke Almanya'ya gitmeden önce Süper Lig'de oynasaydım.'' ifadelerini kullandı.