Çağlar Söyüncü'nün PTT 1.Lig'den Dortmund deplasmanına uzanan başarısı öyküsü...
A Milli Futbol Takımımız'ın yıldız futbolcusu Çağlar Söyüncü, kariyeri ve milli takım ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Söyüncü'nün açıklamalarından satır başları...
Leicester City formasıyla ülkemizi Avrupa'da temsil eden Çağlar Söyüncü, beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.
Söyüncü, ''Ben bahaneye gerek duymuyorum, İzlanda maçında elimizden geleni yaptık ama olmadı.
İzlanda maçında yaşanan olay, biz futbolcuları çok etkilemedi. Böyle şeylerin olmaması lazımdı.
Orada sıkıntı oldu, ondan 2-0 yenildik diyemem. Bu bir bahane olurdu. O gün yolculuktan sonra biraz daha yorulduk o kadar.
İlk hedefim kulübümde başarılı olmak, ülkemizi uzun yıllar Avrupa'da temsil etmek istiyorum.
Cenk Tosun, gittiğimden beri bana yardımcı oluyor. Umarım o da en kısa sürede düzenli olarak forma giymeye başlar.
Düşünsenize, PTT 1. Lig'den sonra Dortmund deplasmanına çıkıyorsunuz, her şey çok farklıydı. Keşke Almanya'ya gitmeden önce Süper Lig'de oynasaydım.'' ifadelerini kullandı.
- 25.06.2019
- Güncelleme: 25.06.2019 23:32
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Emre Kılınç haber bekliyor
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Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
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aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
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ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
Çağlar Söyüncü'nün PTT 1.Lig'den Dortmund deplasmanına uzanan başarısı öyküsü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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