Tayfur Havutçu görevinden istifa etti
Türkiye A Milli Takım'da flaş bir gelişme yaşandı. Mircea Lucescu ile birlikte A Milli Takım'da görev almaya başlayan Tayfur Havutçu, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Türkiye A Milli Takım'da flaş bir gelişme yaşandı. Mircea Lucescu ile birlikte A Milli Takım'da görev almaya başlayan Tayfur Havutçu, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
NEDEN İSTİFA ETTİ?
Şenol Günel yönetimindeki Türkiye A Milli Takım'da flaş ayrılık. Geçtiğimiz dönemlerde Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile birlikte göreve gelen eski Beşiktaşlı futbolcu Tayfur Havutçu, görevinden istifa etti.
Şenol Güneş ile birlikte yeni bir yapılanmaya giden Türkiye A Milli Takım'da yardımcılardan Tayfur Havutçu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Şenol hocama teşekkür ediyorum. Ancak ailevi sebeplerden dolayı görevimden ayrılıyorum." dedi.
- 11.07.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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