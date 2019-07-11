Türkiye A Milli Takım'da flaş bir gelişme yaşandı. Mircea Lucescu ile birlikte A Milli Takım'da görev almaya başlayan Tayfur Havutçu, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

NEDEN İSTİFA ETTİ?

Şenol Günel yönetimindeki Türkiye A Milli Takım'da flaş ayrılık. Geçtiğimiz dönemlerde Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile birlikte göreve gelen eski Beşiktaşlı futbolcu Tayfur Havutçu, görevinden istifa etti.

Şenol Güneş ile birlikte yeni bir yapılanmaya giden Türkiye A Milli Takım'da yardımcılardan Tayfur Havutçu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Şenol hocama teşekkür ediyorum. Ancak ailevi sebeplerden dolayı görevimden ayrılıyorum." dedi.