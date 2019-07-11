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11 Temmuz 2019, Perşembe
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görevinden istifa etti

Tayfur Havutçu görevinden istifa etti

A 'da flaş bir gelişme yaşandı. ile birlikte A Milli Takım'da görev almaya başlayan , görevinden istifa ettiğini duyurdu.

A 'da flaş bir gelişme yaşandı. ile birlikte A Milli Takım'da görev almaya başlayan , görevinden istifa ettiğini duyurdu.

NEDEN İSTİFA ETTİ?

Şenol Günel yönetimindeki Türkiye A Milli Takım'da flaş ayrılık. Geçtiğimiz dönemlerde Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile birlikte göreve gelen eski Beşiktaşlı futbolcu Tayfur Havutçu, görevinden istifa etti.

ile birlikte yeni bir yapılanmaya giden Türkiye A Milli Takım'da yardımcılardan Tayfur Havutçu, Spor'a yaptığı açıklamada "Şenol hocama teşekkür ediyorum. Ancak ailevi sebeplerden dolayı görevimden ayrılıyorum." dedi.

  1. 11.07.2019
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