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14 Haziran 2019, Cuma
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Milli Takım'dan büyük başarı! Sıralama değişti

Teknik direktör Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçmesiyle Ay Yıldızlılar çıkışını sürdürdü. Oynadığı son 4 maçtan 3'ünü kazanıp 1 maçtan da sahadan mağlubiyetle ayrılan millilerin FIFA sıralaması da değişti. İşte yeni sıralama...
14 Haziran 2019 Cuma 14:42
Milli Takım'dan büyük başarı! Sıralama değişti

Milli Takım'ın başına Şenol Güneş'in geçmesiyle yükseliş başladı.

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Milli Takım'dan büyük başarı! Sıralama değişti

Avrupa Şampiyonası elemelerinde 4 maça çıkan milliler 3 maçta sahadan galibiyetle ayrılırken 1 maç mağlubiyetle sonuçlandı.

Milli Takım'dan büyük başarı! Sıralama değişti

Milli Takım'ın bu performansı FIFA sıralamasına da yansıdı.

Milli Takım'dan büyük başarı! Sıralama değişti

Türkiye, FIFA sıralamasında iki basamak yükselerek 37'nci sırada yer aldı. Liderliğini sürdüren Belçika'yı Fransa ve Brezilya takip etti.

Milli Takım'dan büyük başarı! Sıralama değişti

Türkiye A Milli Takımı, nisan ayına göre, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 37'nci sıraya yükseldi.

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