Milli Takım'dan büyük başarı! Sıralama değişti

Teknik direktör Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçmesiyle Ay Yıldızlılar çıkışını sürdürdü. Oynadığı son 4 maçtan 3'ünü kazanıp 1 maçtan da sahadan mağlubiyetle ayrılan millilerin FIFA sıralaması da değişti. İşte yeni sıralama...
14 Haziran 2019 Cuma 14:42
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Milli Takım'ın başına Şenol Güneş'in geçmesiyle yükseliş başladı.
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Avrupa Şampiyonası elemelerinde 4 maça çıkan milliler 3 maçta sahadan galibiyetle ayrılırken 1 maç mağlubiyetle sonuçlandı.
Milli Takım'ın bu performansı FIFA sıralamasına da yansıdı.
Türkiye, FIFA sıralamasında iki basamak yükselerek 37'nci sırada yer aldı. Liderliğini sürdüren Belçika'yı Fransa ve Brezilya takip etti.
Türkiye A Milli Takımı, nisan ayına göre, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 37'nci sıraya yükseldi.