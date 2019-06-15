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Lucescu'dan olay sözler! 'Türkiye'deki gençleri ben çıkardım'
2017 yılında Türkiye A Milli Takımı'nın başına geçen ve 2019 Şubat ayında görevinden ayrılan Mircea Lucescu İtalyan basınına çarpıcı ifadeler kullandı. Rumen teknik adam, Türk milli takımında şu anda oynayan genç futbolcuları kendisinin çıkardığını söyledi ve değerlendirmelerde bulundu.
15 Haziran 2019 Cumartesi 18:43
Güncelleme: 15.06.2019 18:43
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A Milli Takım'ın eski hocası Mircea Lucescu önemli açıklamalar yaptı.
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Rumen Teknik adam Milli Takım'ın başında başarısız sonuçlara imza atmış ve görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.
Atalanta'nın transfer etmek istediği Malinovsky hakkında İtalyan basınına değerlendirmelerde bulunurken kendisiyle çalışan birçok futbolcunun şu anda Avrupa'da yıldızlaştığını söyledi.
"ATALANTA İÇİN HARİKA BİR TRANSFER OLURDU"
Malinovsky çok iyi bir oyuncu. Zorya Luhansk'ta oynarken onu Shakhtar'a kiralık almıştık.
Atalanta için kesinlikle harika bir transfer olur. Olağanüstü, zeki, fiziksel olarak güçlü ve hücuma dönük bir orta saha oyuncusu.