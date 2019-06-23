Abdullah Avcı: Türkiye'de yetenekle ilgili bir sıkıntımız yok - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2019, Pazar
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: Türkiye'de yetenekle ilgili bir sıkıntımız yok

Abdullah Avcı: Türkiye'de yetenekle ilgili bir sıkıntımız yok

"" etkinliğine katılan , doğru yönlendirme ile Türkiye'deki yetenekli genç futbolcuların önemli yerlere gelebileceğini aktardı. Avcı, Alman 'na bakın. En yetenekli iki oyuncusu Türk. Neden? Çünkü 'nın sistemi çok iyi" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü , Türkiye'nin yetenekli genç futbolcu anlamında sıkıntısı bulunmadığını belirtti.

yapılan açıklamaya göre, santralistanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen "" etkinliğine katılan Abdullah Avcı, doğru yönlendirme ile Türkiye'deki yetenekli genç futbolcuların önemli yerlere gelebileceğini aktardı.

"Türkiye'de yetenekle ilgili bir sıkıntımız yok." açıklamasıda bulunan Avcı, "Esas sıkıntı eğitim ve organizasyonla ilgili. Alman 'na bakın. En yetenekli iki oyuncusu Türk. Neden? Çünkü 'nın sistemi çok iyi. Almanya'da okullar ve kulüpler birbirine entegre olmuş durumda. Almanya'da 9 yaşındaki çocuk bile nasıl beslenmesi gerektiğini biliyor. Bütün çocuklar futbolcu olsa da eğitimlerine devam ediyorlar. Sosyo-ekonomik açıdan da bir düzen var. Spor eğitimi yanında çocuklara mesleki eğitim de veriliyor. Eğer futbolcu olamazsa, başka bir meslekte gelişiyor. Biz de Almanya'daki gibi bir standart oluşturabilirsek, çok daha iyi yerlerde olabiliriz." ifadelerini kullandı.

  1. 23.06.2019
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