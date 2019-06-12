Hakan ve Ozan 11’de – Fotomaç – 12 Haziran 2019
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Hakan ve Ozan 11’de

Hakan ve Ozan 11’de

, 2-0 kazandığımız maçı kadrosundan iki ismi mecburen değiştirdi.

, 2-0 kazandığımız maçı kadrosundan iki ismi mecburen değiştirdi. ve sakatlıkları sebebiyle İzlanda'daki karşılaşmada forma giyemediler. Deneyimli çalıştırıcı iki ismin yerine ile 'a şans tanıdı. İki oyuncu da beklenen performansın altında kaldı. Hakan, 'ın boşalttığı alanlara beklenilen koşuları yapamadı. Savunmaya yardımı da düşüktü. Orta sahada oyun kurması ve rakibi durdurma görevi verilen Ozan Tufan da etkili bir futbol ortaya koyamadı.

CENGİZ ÜNDER VE MAHMUT'U ARADIK
'daki ?Fransa zaferinin kahramanlarından olan Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir sakatlıkları nedeniyle dün İzlanda karşısında forma giymedi. bulunun iki futbolcu da oynayamadı. Yerlerine Hakan Çalhanoğlu ile Ozan Tufan görev yaptı. Ancak Cengiz'in hücumdaki hareketliliği ile Mahmut'un orta sahadaki dinamizmini karşılaşma boyunca aradık.

  1. 12.6.2019
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