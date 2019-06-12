Hakan ve Ozan 11’de

Teknik direktörümüz Şenol Güneş, 2-0 kazandığımız Fransa maçı kadrosundan iki ismi mecburen değiştirdi. Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir sakatlıkları sebebiyle İzlanda'daki karşılaşmada forma giyemediler. Deneyimli çalıştırıcı iki ismin yerine Hakan Çalhanoğlu ile Ozan Tufan'a şans tanıdı. İki oyuncu da beklenen performansın altında kaldı. Hakan, Burak Yılmaz'ın boşalttığı alanlara beklenilen koşuları yapamadı. Savunmaya yardımı da düşüktü. Orta sahada oyun kurması ve rakibi durdurma görevi verilen Ozan Tufan da etkili bir futbol ortaya koyamadı.



CENGİZ ÜNDER VE MAHMUT'U ARADIK

Konya'daki ?Fransa zaferinin kahramanlarından olan Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir sakatlıkları nedeniyle dün İzlanda karşısında forma giymedi. Ağrıları bulunun iki futbolcu da oynayamadı. Yerlerine Hakan Çalhanoğlu ile Ozan Tufan görev yaptı. Ancak Cengiz'in hücumdaki hareketliliği ile Mahmut'un orta sahadaki dinamizmini karşılaşma boyunca aradık.