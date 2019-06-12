Hakan ve Ozan 11’de
Teknik direktörümüz Şenol Güneş, 2-0 kazandığımız Fransa maçı kadrosundan iki ismi mecburen değiştirdi.
Teknik direktörümüz Şenol Güneş, 2-0 kazandığımız Fransa maçı kadrosundan iki ismi mecburen değiştirdi. Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir sakatlıkları sebebiyle İzlanda'daki karşılaşmada forma giyemediler. Deneyimli çalıştırıcı iki ismin yerine Hakan Çalhanoğlu ile Ozan Tufan'a şans tanıdı. İki oyuncu da beklenen performansın altında kaldı. Hakan, Burak Yılmaz'ın boşalttığı alanlara beklenilen koşuları yapamadı. Savunmaya yardımı da düşüktü. Orta sahada oyun kurması ve rakibi durdurma görevi verilen Ozan Tufan da etkili bir futbol ortaya koyamadı.
CENGİZ ÜNDER VE MAHMUT'U ARADIK
Konya'daki ?Fransa zaferinin kahramanlarından olan Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir sakatlıkları nedeniyle dün İzlanda karşısında forma giymedi. Ağrıları bulunun iki futbolcu da oynayamadı. Yerlerine Hakan Çalhanoğlu ile Ozan Tufan görev yaptı. Ancak Cengiz'in hücumdaki hareketliliği ile Mahmut'un orta sahadaki dinamizmini karşılaşma boyunca aradık.
- 12.6.2019
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A Milli Takım'da sakatlık haberi birden!
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Yorum
AYDIN KOYUNCU OYNAMAMASI BÜYÜK KAYIP OLUR.AMA TABİİ Kİ ÖNCE SPORCU SAĞLIĞI GELİR
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MAÇ SONUCU: İzlanda 2-1 Türkiye | MAÇ ÖZETİ
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cr7 endişelenmeyin sadece cengizimiz yok
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Galatasaray ile adı anılan Şener Özbayraklı Fenerbahçeli fotoğraflarını sildi
Toplam 4
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mehmet kadro derinliğinde olması gereken tam bir profesyonel.hayırlı takımımıza.
Hakan ve Ozan 11’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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