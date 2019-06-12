Fırçacı özür diledi!
Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Siamang'ı Türk vatandaşları ülkesinde buldu. , bu büyük terbiyesizliği yapan kişi Türkiye forması giyip "En büyük Türkiye" diye bağırdı.
- 12.6.2019
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AYDIN KOYUNCU OYNAMAMASI BÜYÜK KAYIP OLUR.AMA TABİİ Kİ ÖNCE SPORCU SAĞLIĞI GELİR
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cr7 endişelenmeyin sadece cengizimiz yok
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mehmet kadro derinliğinde olması gereken tam bir profesyonel.hayırlı takımımıza.
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