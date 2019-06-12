Fırçacı özür diledi! – Fotomaç – 12 Haziran 2019
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Fırçacı özür diledi!

Fırçacı özür diledi!

'na fırça uzatan Siamang'ı Türk vatandaşları ülkesinde buldu. , bu büyük terbiyesizliği yapan kişi forması giyip "En büyük Türkiye" diye bağırdı.

İzlanda'da önceki gece yaşanan skandallar zinciri gündeme bomba gibi düşmüştü. A , havalimanında uzun süre bekletilirken alandan çıkışta gazetecilerin arasına karışan bir kişinin 'na mikrofon yerine fırça uzatması büyük tepki görmüştü. İşte o fırçacı, bugün ortaya çıktı. vatandaşı olan Corentin Siamang isimli şahsın, Türk taraftarlarla olan bir videosu sosyal medyaya düştü. Siamang, videoda "Amacım şaka yapmaktı, kesinlikle 'yi aşağılamak veya ırkçılık değildi" diyerek özür diledi. Üzerinde A Milli Takım forması olduğu görülen Siamang'ın "En büyük Türkiye" diye bağırdığı da videoyu yansıdı.
  1. 12.6.2019
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