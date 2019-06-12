Erik Hamren: "Önemli bir zafer" – Fotomaç – 12 Haziran 2019
12 Haziran 2019, Çarşamba
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: "Önemli bir zafer"

Erik Hamren: "Önemli bir zafer"

İzlanda'nın hocası , galibiyetini şu sözlerle değerlendirdi.

İzlanda'nın hocası , galibiyetini şu sözlerle değerlendirdi: "Rakibimiz buraya hep kazanarak geldi ve hiç gol yememişti. Özellikle ilk yarıda çok iyi bir maç çıkardık. 2 gol attık. Fazlasını da atabilirdik. Ardından kornerden hiç de istemediğimiz bir gol yedik. O andan itibaren dikkatli bir futbol sergilemeye çalıştık. Sonuçta bu maçtan 3 puan bekliyorduk ve bunu aldık. Hedefimiz iki güçlü rakibimiz ve Türkiye'yi arkamızda bırakarak gruptan çıkmak olacak"

  1. 12.6.2019
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