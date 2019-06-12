Erik Hamren: "Önemli bir zafer"
İzlanda'nın hocası Erik Hamren, Türkiye galibiyetini şu sözlerle değerlendirdi.
İzlanda'nın hocası Erik Hamren, Türkiye galibiyetini şu sözlerle değerlendirdi: "Rakibimiz buraya hep kazanarak geldi ve hiç gol yememişti. Özellikle ilk yarıda çok iyi bir maç çıkardık. 2 gol attık. Fazlasını da atabilirdik. Ardından kornerden hiç de istemediğimiz bir gol yedik. O andan itibaren dikkatli bir futbol sergilemeye çalıştık. Sonuçta bu maçtan 3 puan bekliyorduk ve bunu aldık. Hedefimiz iki güçlü rakibimiz Fransa ve Türkiye'yi arkamızda bırakarak gruptan çıkmak olacak"
- 12.6.2019
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