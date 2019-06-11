Trabzon İzlanda’yı istiyor – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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İzlanda’yı istiyor

Trabzon İzlanda’yı istiyor

Başkanı , taraftarların 'da oynanması talebi hakkında konuştu.

Başkanı , taraftarların 'da oynanması talebi hakkında konuştu. Başkan Ağaoğlu, "Geçmişte milli takım olarak bir irtifa kaybettik. Son 4 maçı kazanınca sanıyorum dizleri titredi. Nihat bey gelince bu konuda talebimiz olacak. Ama varsayalım ki olmadı o maç bu ülkenin neresinde oynanırsa oynansın binlerce Trabzonspor taraftarıyla yerimizi alırız. Bize her yer Trabzon. Urfa'da da oynansa orada olacağız" dedi.
  1. 11.6.2019
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