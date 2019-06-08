Milli maç sırasında Emre Mor'dan dikkat çeken paylaşım
08 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri Milli maç sırasında Emre Mor'dan dikkat çeken paylaşım

Milli maç sırasında 'dan dikkat çeken paylaşım

Milli maç sırasında Emre Mor'dan dikkat çeken paylaşım

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 H Grubu 3.maçında ile 'da çok kritik bir maçta karşı karşıya geldi. Maç oynandığı sırada 'un hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. İşte genç oyuncunun yaptığı paylaşım...

A Milli Takımımız ile karşı karşıya geldiği kritik mücadele oynandığı sırada 'un hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

İlk alındığı dönemde A Milli Takım'ın geleceği olarak görülen ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle kariyeri düşüşe geçen Emre Mor, saç rengini değiştirdiğini söyledi.

Emre Mor'un yaptığı paylaşımda, ''Değişmemi söylediler, ben de yaptım, saç rengimi değiştirdim'' ifadeleri yer aldı.
15 kez milli olan Emre Mor, son olarak 9 Ekim 2017'de Finlandiya ile oynadığımız maçta A Milli formayı giymişti.

  1. 08.06.2019
  2. Güncelleme: 09.06.2019 00:18
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli maç sırasında Emre Mor'dan dikkat çeken paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN