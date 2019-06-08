Milli maç sırasında Emre Mor'dan dikkat çeken paylaşım
A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 H Grubu 3.maçında Fransa ile Konya'da çok kritik bir maçta karşı karşıya geldi. Maç oynandığı sırada Emre Mor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. İşte genç oyuncunun yaptığı paylaşım...
A Milli Takımımız Fransa ile karşı karşıya geldiği kritik mücadele oynandığı sırada Emre Mor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.
İlk alındığı dönemde A Milli Takım'ın geleceği olarak görülen ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle kariyeri düşüşe geçen Emre Mor, saç rengini değiştirdiğini söyledi.
Emre Mor'un yaptığı paylaşımda, ''Değişmemi söylediler, ben de yaptım, saç rengimi değiştirdim'' ifadeleri yer aldı.
15 kez milli olan Emre Mor, son olarak 9 Ekim 2017'de Finlandiya ile oynadığımız maçta A Milli formayı giymişti.
- 08.06.2019
- Güncelleme: 09.06.2019 00:18
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Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Toplam 1
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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