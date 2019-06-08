Milli maç sırasında Emre Mor'dan dikkat çeken paylaşım

A Milli Takımımız Fransa ile karşı karşıya geldiği kritik mücadele oynandığı sırada Emre Mor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

İlk alındığı dönemde A Milli Takım'ın geleceği olarak görülen ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle kariyeri düşüşe geçen Emre Mor, saç rengini değiştirdiğini söyledi.



Emre Mor'un yaptığı paylaşımda, ''Değişmemi söylediler, ben de yaptım, saç rengimi değiştirdim'' ifadeleri yer aldı.

15 kez milli olan Emre Mor, son olarak 9 Ekim 2017'de Finlandiya ile oynadığımız maçta A Milli formayı giymişti.