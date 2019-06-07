Şenol Güneş ve Hakan Çalhanoğlu basın toplantısı düzenliyor | CANLI
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Hakan Çalhanoğlu, yarın oynanacak Fransa maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor.
Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları;
"Yarınki maç bizim için önemli. Fransa'nın iyi bir ekip olduğunu biliyoruz, kaliteli oyuncuları var. Bu maçı çok bekledik. Turnuvaya iyi başladık, bizim için çok iyi. Bir alışkanlık olması lazım, kaybetmekten nefret etmemiz gerekiyor artık."
"Her maç tecrübe kazanıyoruz. Biz maçtan maça büyüyeceğiz inşallah. Tabii ki hata olacak, hata olunca insan tecrübe kazanıyor. Yarınki maç bizim için ders olabilir. Fransa güçlü bir takım, adamlar dünya şampiyonu oldu."
"Biz Fransa'yı üzmek istiyoruz. Yarın inşallah bizim için güzel olur."
"Demek istediğim şu, büyük oyuncuların karşısında oynadığın zaman onlara kafa tutmak istersin, onlarla mücadele etmek istersin. Onlar büyük oyuncular, hepsi kaliteli. Ama bizim takımda da büyük oyuncular var. Ben o yüzden bunu söyledim, saygım sonsuz."
Şenol Güneş'in açıklamaları;
"Gruptaki güçlü rakibimiz, çıkmaya en büyük aday, Dünya Kupası şampiyonu, FIFA sıralamasında 1., futbolcu üreten bir takımla oynayacağız. Bu bizim için birincilik şansı için biraz şansızlık ama kendi gücümüzü göreceğiz. Umut veren bir takımız."
"Birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Sunacağımız çok şey var. Sonunda 3 puan, 1 puan ne alacağımızı hep birlikte göreceğiz."
"Oynadığımız rakibin oyuncuları hem ofansif, hem de defansif olarak çok iyi olan oyuncular. Benim kendi dönemimde oynayacağımız en iyi takımla oynayacağız. Bu da bizim için bir şans. Her bölgede başarılı olan bir takıma karşı her bölgede başarılı olmanız gerek."
"Kendi sahamızda oynuyoruz, seyircimizin önünde oynuyoruz. Seyircimizin katkısını göreceğiz. Biz ne yapacağız, bu çok önemli. Biz ortaya bir şey sunacağız, rakipten bir şey beklemeyeceğiz. Sonuna kadar maçın içinde olmak istiyoruz."
Detaylar geliyor...
- 07.06.2019
- Güncelleme: 07.06.2019 20:18
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Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
Şenol Güneş ve Hakan Çalhanoğlu basın toplantısı düzenliyor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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