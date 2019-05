Güçlüyüz genciz hazırız!

SIRA ÖZBEKİSTAN'DA

İkinci 45 dakikaya Mahmut Tekdemir, Abdülkadir Ömür, İrfan Can ve Oğuzhan Özyakup değişikleri ile başlayan Milli Takım, baskısını devam ettirse de aradığı golü bulamadı ancak rakibi üzerindeki etkisini korudu. Yunanistan'ın tek sayısı ise uzatmalarda Kourbelis'ten geldi. Ay-yıldızlılarımız, pazar günü Alanya Oba Stadı'nda yine hazırlık maçında bu kez Özbekistan ile karşılaşacak.



5 İSİM İLK KEZ OYNADI

Milli takımımızda Yunanistan karşısında 5 futbolcu, ilk kez A takım seviyesinde ay-yıldızlı formayı giydi. Kaleci Uğurcan Çakır ile savunma oyuncuları Umut Meraş ve Nazım Sangare ilk 11'de, Abdülkadir ve Güven ise sonradan oyuna girip ilk kez ay-yıldızlı formayı terletmenin sevincini yaşadılar.



'TÜRKLER ÇOK İŞTAHLIYDI'

Yunan futbolcu Samaris maç sonrası takımımıza övgü yağdırdı. Samaris "Türk oyuncular bugün iştahlıydılar. Türkiye forması giymek istediklerini, futbol oynamak istediklerini gösterdiler. Türkiye bizden daha iyiydi" dedi. Teknik direktör Anastasiadis de "Türkiye bizden daha hazır, daha diriydi. Umarım hedeflerine ulaşırlar" diye konuştu.



CENK VE OKAY BİTİREMEDİ

Sahaya kaptan çıkan Cenk Tosun maçı tamamalayamadı. Tecrübeli forvet, 2. yarıda bir pozisyon sonrası kendini yere bıraktı. Devam edemeyeceğini işaret eden Cenk, 55'te yerini Güven Yalçın'a bıraktı. 61. dakikada da Okay sakatlanıp kenara gelince Mahmut oyuna dahil oldu. Cenk ve Okay Yokuşlu'nun durumları çekilecek MR sonrası belli olacak.



TARAFTARDAN TAM DESTEK

Antalyalı taraftarlar, millileri yalnız bırakmadı. Yaklaşık 10 bin futbolseverler 90 dakika boyunca ayyıldızlılara destek verdi. Öte yandan stat dışındaki etkinlik alanlarında ve saha içinde futbolseverlere Türk bayrakları verildi. Karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, çeşitli etkinlikler düzenledi. Stat önünde çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.