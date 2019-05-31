Türkiye 2-1 Yunanistan | MAÇ ÖZETİ
A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 öncesi Yunanistan ile Antalya'da karşılaştı. Karşılaşmayı Cengiz ve Kenan'ın golleriyle 2-1 kazanan milliler, oyunuyla EURO 2020 öncesi umut verdi. İşte maçın özeti...
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