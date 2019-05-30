Bekle bizi Fransa

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün Yunanistan ile oynanacak özel maç öncesi birçok konuya değindi. Sözlerine Antalya'da oynanacak maçla başlayan tecrübeli teknik adam, "Rakibimiz komşu ülkemiz. Dostane bir maç bekliyoruz. Mevcut oyuncularımızın durumunu görmek istiyoruz. Bazı oyuncularımızı dinlendirmek zorundayız. Gönül ideal 11 ile çıkmak isterdi. Ancak önümüzde 2 resmi maç var" dedi. Güneş, EURO 2020 Elemeleri'nin 3. maçında konuk edeceğimiz Fransa için şunları söyledi:

MİLLİ RUHLA ÇIKACAĞIZ

"Son Dünya Kupası'nı kazanan bir takımla oynayacağız. Bu bir tespittir, teslimiyet değildir. Fransa'ya çıkıp savunma, hücum yapacağız, her şeyi yapacağız. Oyun felsefemizde hücum da savunma da olacak. Arzumuz Fransa'yı yenmek, olmadı berabere. Grupta en güçlü takım Fransa olduğuna göre bizim ilk rakibimiz İzlanda'yı bertaraf etmemiz lazım. Fransa'yı yener veya berabere kalır, İzlanda'yı yenersek o zaman grup birincisi oluruz. O yüzden öncelik Fransa, şu anda İzlanda maçı aklımızda yok." ?

'HER ZAMAN HAZIRIM'

Milli Takım'ın golcü ismi Cenk Tosun, dünkü basın toplantısında kısa konuştu. Yıldız futbolcu, "Milli takımın ilk iki maçında fit olduğumu gösterdim. Milli Takım için her zaman hazırım. Buraya herkes coşkulu geliyor. Burada ülkemiz için oynuyoruz. Yine fit geldim. İdmanlarda elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.

EURO 2020 Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Takım, bugün hazırlık maçında Yunanistan'ı konuk edecek.

Gelecek ay 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde kritik maçlara çıkacak olan ay-yıldızlılar, güçlü rakibini Antalya'da ağırlayacak. Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Yunanistan ile daha önce 10 kez karşılaşan milliler, bu maçların 7'sini kazanırken, 1 yenilgi aldı, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.azırlanan A Milli Takım, bugün Yunanistan'ı ağırlayacak.

FLAŞ GELİŞME

Ozan Kabak, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Genç stoperin burnundaki kırık nedeniyle kamptan ayrıldığı açıklandı.