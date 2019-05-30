Bekle bizi Fransa – Fotomaç – 30 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Bekle bizi

Bekle bizi Fransa

“Grupta en güçlü takım olduğuna göre bizim ilk rakibimiz İzlanda’yı bertaraf etmemiz lazım. Fransa’yı yener veya berabere kalır, İzlanda’yı yenersek o zaman grup birincisi oluruz.”

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün ile oynanacak özel maç öncesi birçok konuya değindi. Sözlerine 'da oynanacak maçla başlayan tecrübeli teknik adam, "Rakibimiz komşu ülkemiz. Dostane bir maç bekliyoruz. Mevcut oyuncularımızın durumunu görmek istiyoruz. Bazı oyuncularımızı dinlendirmek zorundayız. Gönül ideal 11 ile çıkmak isterdi. Ancak önümüzde 2 resmi maç var" dedi. Güneş, EURO 'nin 3. maçında konuk edeceğimiz için şunları söyledi:

MİLLİ RUHLA ÇIKACAĞIZ

"Son 'nı kazanan bir takımla oynayacağız. Bu bir tespittir, teslimiyet değildir. Fransa'ya çıkıp savunma, hücum yapacağız, her şeyi yapacağız. Oyun felsefemizde hücum da savunma da olacak. Arzumuz Fransa'yı yenmek, olmadı berabere. Grupta en güçlü takım Fransa olduğuna göre bizim ilk rakibimiz İzlanda'yı bertaraf etmemiz lazım. Fransa'yı yener veya berabere kalır, İzlanda'yı yenersek o zaman grup birincisi oluruz. O yüzden öncelik Fransa, şu anda İzlanda maçı aklımızda yok." ?

'HER ZAMAN HAZIRIM'

Milli Takım'ın golcü ismi , dünkü basın toplantısında kısa konuştu. Yıldız futbolcu, " ilk iki maçında fit olduğumu gösterdim. Milli Takım için her zaman hazırım. Buraya herkes coşkulu geliyor. Burada ülkemiz için oynuyoruz. Yine fit geldim. İdmanlarda elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.

Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Takım, bugün hazırlık maçında Yunanistan'ı konuk edecek.

Gelecek ay 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde kritik maçlara çıkacak olan ay-yıldızlılar, güçlü rakibini Antalya'da ağırlayacak. Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve Spor'dan yayınlanacak. Yunanistan ile daha önce 10 kez karşılaşan milliler, bu maçların 7'sini kazanırken, 1 yenilgi aldı, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.azırlanan A Milli Takım, bugün Yunanistan'ı ağırlayacak.

FLAŞ GELİŞME
Ozan Kabak, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Genç stoperin burnundaki kırık nedeniyle kamptan ayrıldığı açıklandı.

  1. 30.5.2019
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