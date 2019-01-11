Lucescu'dan Fenerbahçe ve Kayserispor kampına ziyaret
11 Ocak 2019, Cuma
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Lucescu'dan ve kampına ziyaret

Lucescu'dan Fenerbahçe ve Kayserispor kampına ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , Antalya Belek'te aynı otelde kamp yapan ve 'yi ziyaret etti.

ziyarette Kulüp Başkanı Erol Bedir ve Teknik Direktör Hikmet Karaman ile sohbet etti. Daha sonra 'i çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Oleksandr Kucher ile de konuşan Romen teknik adam, otelden çıkarken ise Fenerbahçeli futbolcu ile kısa süre sohbet etti.

  1. 11.1.2019 18:35
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