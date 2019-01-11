Lucescu'dan Fenerbahçe ve Kayserispor kampına ziyaret
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Antalya Belek'te aynı otelde kamp yapan Kayserispor ve Fenerbahçe'yi ziyaret etti.
Mircea Lucescu ziyarette Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir ve Teknik Direktör Hikmet Karaman ile sohbet etti. Daha sonra Shakhtar Donetsk'i çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Oleksandr Kucher ile de konuşan Romen teknik adam, otelden çıkarken ise Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile kısa süre sohbet etti.
- 11.1.2019 18:35
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
vaner İnşallah sezon sonunda da keyifli olacağız. Şampiyonluğun en büyük favorisi Beşiktaşdır.
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