Ukrayna karşısında Lucescu'dan Mert Müldür sürprizi – Fotomaç – 21 Kasım 2018
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    karşısında 'dan sürprizi

    Ukrayna karşısında Lucescu'dan Mert Müldür sürprizi

    , sınavında sürpriz bir isme forma verdi.

    , sınavında sürpriz bir isme forma verdi. Avusturya Ligi takımlarından Rapid Wien'de forma giyen 19 yaşındaki , dün 11'de sahaya çıktı. Stoper, sağ bek ve sol bek pozisyonlarda oynayabilen Mert, ile 11 Ekim 2018'de oynadığı hazırlık maçında 5 dakika şans bulmuştu. Dün de ilk kez 11'de forma giydi.

    1. 21.11.2018
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