Ukrayna karşısında Lucescu'dan Mert Müldür sürprizi
Lucescu, Ukrayna sınavında sürpriz bir isme forma verdi.
Lucescu, Ukrayna sınavında sürpriz bir isme forma verdi. Avusturya Ligi takımlarından Rapid Wien'de forma giyen 19 yaşındaki Mert Müldür, dün 11'de sahaya çıktı. Stoper, sağ bek ve sol bek pozisyonlarda oynayabilen Mert, Bosna Hersek ile 11 Ekim 2018'de oynadığı hazırlık maçında 5 dakika şans bulmuştu. Dün de ilk kez 11'de forma giydi.
- 21.11.2018
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Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
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Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Ukrayna karşısında Lucescu'dan Mert Müldür sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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