Lucescu, Ukrayna sınavında sürpriz bir isme forma verdi. Avusturya Ligi takımlarından Rapid Wien'de forma giyen 19 yaşındaki Mert Müldür, dün 11'de sahaya çıktı. Stoper, sağ bek ve sol bek pozisyonlarda oynayabilen Mert, Bosna Hersek ile 11 Ekim 2018'de oynadığı hazırlık maçında 5 dakika şans bulmuştu. Dün de ilk kez 11'de forma giydi.