A Milli Futbol Takım'ımız gol sıkıntısı çekiyor
A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Antalya'da Ukrayna ile 0-0 berabere kaldı.
A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Antalya'da Ukrayna ile 0-0 berabere kaldı. Lucescu yönetimindeki millilerin gol atamama serisi 4 maça çıktı. A Milli Takım; Bosna Hersek, Rusya ve İsveç maçlarının ardından Ukrayna karşısında da gol atamadı. 360 dakikadır gol atamayan Türkiye, bu süre içinde kalesinde 3 gol gördü.
- 21.11.2018
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gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
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Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
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