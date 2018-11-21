A Milli Futbol Takım'ımız gol sıkıntısı çekiyor – Fotomaç – 21 Kasım 2018
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    A Milli Futbol Takım'ımız gol sıkıntısı çekiyor

    A Milli Futbol Takım'ımız gol sıkıntısı çekiyor

    A , hazırlık maçında 'da ile 0-0 berabere kaldı.

    A , hazırlık maçında 'da ile 0-0 berabere kaldı. Lucescu yönetimindeki millilerin gol atamama serisi 4 maça çıktı. A ; , ve maçlarının ardından karşısında da gol atamadı. 360 dakikadır gol atamayan , bu süre içinde kalesinde 3 gol gördü.

    1. 21.11.2018
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