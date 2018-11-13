Türkiye-İsveç maçının biletleri tükendi
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 17 Kasım Cumartesi günü İsveç ile Konya'da oynayacağı maçın bilet satışı sona erdi
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın ev sahipliği yapacağı ve saat 20.00'de başlayacak mücadelenin satışa çıkan tüm biletlerinin tükendiği ifade edildi.
Açıklamada, karşılaşmaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı başta Konyalılar olmak üzere tüm futbolseverlere teşekkür edildiği kaydedildi.
- 13.11.2018 15:45
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Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
Türkiye-İsveç maçının biletleri tükendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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