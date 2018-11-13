Türkiye-İsveç maçının biletleri tükendi
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Türkiye- maçının biletleri tükendi

    Türkiye-İsveç maçının biletleri tükendi

    A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 17 Kasım Cumartesi günü ile 'da oynayacağı maçın bilet satışı sona erdi

    internet sitesinde yer alan açıklamada, Büyükşehir Belediye Stadı'nın ev sahipliği yapacağı ve saat 20.00'de başlayacak mücadelenin satışa çıkan tüm biletlerinin tükendiği ifade edildi.

    Açıklamada, karşılaşmaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı başta Konyalılar olmak üzere tüm futbolseverlere teşekkür edildiği kaydedildi.

    1. 13.11.2018 15:45
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