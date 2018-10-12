A Milli Takım, Soçi yolculuğu öncesi basına kapalı çalıştı
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    A , Soçi yolculuğu öncesi basına kapalı çalıştı

    A <a href="/index/milli-takim?id=e5de2bc7-386e-4ecf-8278-6bcd3052a2cb" class="" rel="tag">Milli Takım</a>, Soçi yolculuğu öncesi basına kapalı çalıştı

    Uluslar Ligi'nde pazar günü ile oynayacağı karşılaşma için bugün Soçi'ye yolculuk edecek A Milli Takımı, yolculuk öncesinde Rize'de basına kapalı bir antrenman yaptı.

    Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, dün akşam Bosna-Hersek'e karşı oynanan özel maçta 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.


    Çaykur Rizespor Okan Buruk, A 'ın antrenmanını ziyaret edip, teknik heyet ve futbolcularla bir süre sohbet etti. Buruk, A ve milli futbolculara maçında başarılar diledi.


    A Milli Takım kafilesi, bugün saat 17.00'de 'ndan özel bir uçakla 'nın Soçi kentine hareket edecek.

    1. 12.10.2018 15:41
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