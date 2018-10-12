A Milli Takım, Soçi yolculuğu öncesi basına kapalı çalıştı
UEFA Uluslar Ligi'nde pazar günü Rusya ile oynayacağı karşılaşma için bugün Soçi'ye yolculuk edecek A Milli Takımı, yolculuk öncesinde Rize'de basına kapalı bir antrenman yaptı.
Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, dün akşam Bosna-Hersek'e karşı oynanan özel maçta 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, A Milli Takım'ın antrenmanını ziyaret edip, teknik heyet ve futbolcularla bir süre sohbet etti. Buruk, A Milli Takım Teknik Direktörü ve milli futbolculara Rusya maçında başarılar diledi.
A Milli Takım kafilesi, bugün saat 17.00'de Trabzon Havalimanı'ndan özel bir uçakla Rusya'nın Soçi kentine hareket edecek.
- 12.10.2018 15:41
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Maestro
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı adam 2 yılda 1 gol attı diye MAESTRO oldu ! Fos adam, ilerki günlerde görürüsünüz...
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
yyy kalibina yazik adam diye geziyorsun salliyamadinmi 2-3 tane su haline bak tühh
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
namık 1 odada 20 dakika kalacaktın da niye dayak yedin ?
A Milli Takım, Soçi yolculuğu öncesi basına kapalı çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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