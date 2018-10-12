Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    'da maçı hazırlıkları sürüyor

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a> maçı hazırlıkları sürüyor

    , 'in 9'uncu haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

    'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koordinasyon ve hareketlilik çalışmasıyla başlandı. Daha sonra oyunsal formda dayanıklılığa dayalı dört minyatür kaleli dar alan oyunları oynandı. Devam eden bölümde oyunsal formda dayanıklılığa dayalı dar alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. ve , takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde özel bir program dâhilinde çalıştı.

    , karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de 'nde gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

    1. 12.10.2018 15:23
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