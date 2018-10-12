Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koordinasyon ve hareketlilik çalışmasıyla başlandı. Daha sonra oyunsal formda dayanıklılığa dayalı dört minyatür kaleli dar alan oyunları oynandı. Devam eden bölümde oyunsal formda dayanıklılığa dayalı dar alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Selçuk İnan ve Eren Derdiyok, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde özel bir program dâhilinde çalıştı.



Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.



