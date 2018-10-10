A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek karşısında
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    A , karşısında

    A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek karşısında

    Ay-yıldızlı ekip, hazırlık maçında yarın 'i 'de ağırlayacak

    A , hazırlık maçında yarın 'i 'de konuk edecek.

    Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

    TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmada, Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev düdük çalacak. Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Alexey Lunev yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi olacak.

    Milli takımda, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

    Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında 14 Ekim Pazar günü de deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

    - Aday kadro

    Teknik direktör tarafından belirlenen A aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

    Kaleci: Gökhan Akkan (), (), (Royal Antwerp)

    Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Şener Özbayraklı, (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), (), Mert Müldür (Rapid Wien), , (Galatasaray)

    Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Berkay Özcan (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

    Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

    1. 10.10.2018 09:53
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