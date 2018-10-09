Bekle bizi 2020! – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Bekle bizi 2020!

    Bekle bizi 2020!

    : ’da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. ’ye giden bu kısa yolu iyi değerlendireceğiz

    A 'ın iki ismi ve , oynanacak iki önemli maç öncesi açıklamalarda bulundu. Sözlerine ile oynanacak hazırlık maçıyla başlayan , "Çok ciddi bir maç olacak. Güçlü bir rakiple karşılaşacağız. galibiyeti önemliydi ve bunun getireceğiz. Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası'na gitmek için kısa bir yol. Bunu da iyi değerlendireceğiz. Bu turnavaya önem veriyoruz. Pazar günü de karşısında elimizden geleni yapacağız. 'de olmayı hak edeceğiz" dedi.

    SERİ YAKALAMALIYIZ
    ise şunları söyledi: " maçı bizim için çok güzeldi. İnanılmaz bir geri dönüş oldu. Şimdi ocaktan bu yana yenilmeyen ile karşılaşacağız. Bizim için iyi bir test. maçında da ilk maçta aldığımız yenilgiyi telafi etmeliyiz. Her iki karşılaşmada da iyi yolda olduğumuzu göstereceğiz. Yeni takımız ve başarıya açız. Artık kazanma serisini de yakalamalıyız. İyi bir takım olmak için devamlı beraber olmak gerekiyor. Ben de başarımın tesadüf olmadığını göstermeliyim."

    HAZIRLIKLAR BAŞLADI
    Ay-yıldızlı ekibimiz oynayacağı zorlu maçlar için dün çalışmalara başladı. , ederasyonun Riva'daki tesislerinde 1.5 saat süren bir idman yaptı. Teknik direktör Lucescu yönetiminde çalışan milliler, 11 Ekim'de ile 'de hazırlık maçına çıkacak. , 14 Ekim'de de deplasmanda ile Uluslar Ligi sınavında karşılaşacak.

    FLAŞ GELİŞME
    Riva'da dün toplanan A 'da flaş bir gelişme yaşandı. Ay-yıldızlı ekibimizin tecrübeli isimlerinden , aday kadrodan çıkarıldı. Yıldız futbolcunun kasık fıtığı nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

    1. 9.10.2018
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