Bekle bizi 2020!
Yunus Mallı: Rusya’da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. EURO 2020’ye giden bu kısa yolu iyi değerlendireceğiz
A Milli Takım'ın iki ismi Yunus Mallı ve Ömer Bayram, oynanacak iki önemli maç öncesi açıklamalarda bulundu. Sözlerine Bosna Hersek ile oynanacak hazırlık maçıyla başlayan Yunus Mallı, "Çok ciddi bir maç olacak. Güçlü bir rakiple karşılaşacağız. İsveç galibiyeti önemliydi ve bunun getireceğiz. Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası'na gitmek için kısa bir yol. Bunu da iyi değerlendireceğiz. Bu turnavaya önem veriyoruz. Pazar günü de Rusya karşısında elimizden geleni yapacağız. EURO 2020'de olmayı hak edeceğiz" dedi.
SERİ YAKALAMALIYIZ
Ömer Bayram ise şunları söyledi: "İsveç maçı bizim için çok güzeldi. İnanılmaz bir geri dönüş oldu. Şimdi ocaktan bu yana yenilmeyen Bosna Hersek ile karşılaşacağız. Bizim için iyi bir test. Rusya maçında da ilk maçta aldığımız yenilgiyi telafi etmeliyiz. Her iki karşılaşmada da iyi yolda olduğumuzu göstereceğiz. Yeni takımız ve başarıya açız. Artık kazanma serisini de yakalamalıyız. İyi bir takım olmak için devamlı beraber olmak gerekiyor. Ben de başarımın tesadüf olmadığını göstermeliyim."
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Ay-yıldızlı ekibimiz oynayacağı zorlu maçlar için dün çalışmalara başladı. Milli Takım, ederasyonun Riva'daki tesislerinde 1.5 saat süren bir idman yaptı. Teknik direktör Lucescu yönetiminde çalışan milliler, 11 Ekim'de Bosna Hersek ile Rize'de hazırlık maçına çıkacak. Türkiye, 14 Ekim'de de deplasmanda Rusya ile Uluslar Ligi sınavında karşılaşacak.
FLAŞ GELİŞME
Riva'da dün toplanan A Milli Takım'da flaş bir gelişme yaşandı. Ay-yıldızlı ekibimizin tecrübeli isimlerinden Mehmet Topal, aday kadrodan çıkarıldı. Yıldız futbolcunun kasık fıtığı nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
- 9.10.2018
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
Toplam 2
Yorum
OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
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