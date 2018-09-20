FIFA dünya sıralamasını açıkladı! Türkiye...
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    sıralamasında zirvede iki ülke

    FIFA sıralamasında zirvede iki ülke

    Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği () dünya sıralamasında zirveyi, aynı puana sahip ile paylaştı.

    'nın internet sitesinden açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre, Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı 3-0 mağlup eden , son dünya şampiyonu ile puanını eşitleyerek zirveye ortak oldu.

    Fransa ve Belçika'nın bin 729 puanla zirveyi paylaşması, son 25 yıldır uygulanan FIFA sıralamasında ilk kez gerçekleşti. İki ülkeyi, bin 663 puanla takip etti.

    A , bin 456 puanla 38. sıradaki yerini korudu.

    Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 25 Ekim'de açıklanacak.

    Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

    Sıra Takım Puan Değişim
    1 Belçika 1729 +1
    Fransa 1729 -
    3 Brezilya 1663 -
    4 Hırvatistan 1634 -
    5 Uruguay 1632 -
    6 İngiltere 1612 -
    7 Portekiz 1606 -
    8 İsviçre 1598 -
    9 İspanya 1597 -
    10 Danimarka 1581 -1

    1. 20.9.2018 12:05
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