FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında zirveyi, aynı puana sahip Fransa ile Belçika paylaştı.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı 3-0 mağlup eden Belçika, son dünya şampiyonu Fransa ile puanını eşitleyerek zirveye ortak oldu.
Fransa ve Belçika'nın bin 729 puanla zirveyi paylaşması, son 25 yıldır uygulanan FIFA sıralamasında ilk kez gerçekleşti. İki ülkeyi, bin 663 puanla Brezilya takip etti.
A Milli Takım, bin 456 puanla 38. sıradaki yerini korudu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 25 Ekim'de açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Belçika
|1729
|+1
|Fransa
|1729
|-
|3
|Brezilya
|1663
|-
|4
|Hırvatistan
|1634
|-
|5
|Uruguay
|1632
|-
|6
|İngiltere
|1612
|-
|7
|Portekiz
|1606
|-
|8
|İsviçre
|1598
|-
|9
|İspanya
|1597
|-
|10
|Danimarka
|1581
|-1
- 20.9.2018 12:05
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Şenol Güneş: "Beşiktaş'ı karıştırmak istiyorlar"
Toplam 3
Yorum
Yazik BJK''ya Baskan verdigi Tüm sözler hiç oldu.; Saha zemin berbat. Alt yapi bi tik gelismedi.. BJK 3 sene üstüste basari saglayamadi.. Adali geri geldi
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Arda Turan takıma döndü
Toplam 2
Yorum
gs021 klasik türk futbolcusu diyecem ama emre akbaba mehmet topal tolga zengin gibi karekterli futbolculara ayıp olacak
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Trabzonspor'da formaya yeni sponsor
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Araç kiralama firmaları dövizden dolayı batıyor örnekleri var.Paramızı ödeyebilecek mi bu firma hadi bakalım
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