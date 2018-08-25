Türkiye-Rusya maçının biletleri satışa çıktı
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile Trabzon'da oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu
A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ile 7 Eylül Cuma günü sahasında oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.
Maç biletleri, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için iki gün öncelikli satışa sunuldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon'daki Medical Park Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın genel bilet satışı da 27 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
Türkiye-Rusya maçının bilet fiyatları 1. kategori 40, 2. kategori 20, 3. kategori de 15 lira olarak açıklandı.
İnternet üzerinden sadece "taraftarkulubu.tff.org" sitesinden satışı çıkarılan biletler teslimat noktası seçeneğiyle futbolseverlere ulaştırılacak. Gişeden bilet satışı ise 1 Eylül Cumartesi günü başlayacak.
- 25.8.2018 15:58
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3 puan şart!
Toplam 2
Yorum
HOCA BERK, ŞENER, REYES, YİĞİTHAN, SERHAT, BARIŞ ,ELİF, OZAN ,UYGAR,ALPER, FREY
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Galatasaray Anthony Modeste ile anlaştı! Anthony Modeste kimdir?
Toplam 8
Yorum
gs allah bilir kaç milyon verecez çin liginden golcü aldık valla helal olsun
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Galatasaray Anthony Modeste ile anlaştı! Anthony Modeste kimdir?
Toplam 8
Yorum
ÜMİT Ne demek bonservisi elinde saçmalamayın. Daha yeni gitti çine 28 milyon euroya
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