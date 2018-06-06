Namağlup bitti!

A Milli Futbol Takımı, deplasmanda 2018 FIFA Dünya Kupası ev sahibi Rusya ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. 2018 Dünya Kupası'nın ev sahibi 35. dakikada Samedov'un golüyle 1-0 öne geçerken, Milliler'in yanıtı 59. dakikada Yunus Mallı'yla geldi. A Milli Takımımız, lig bitiminde oynanan üç hazırlık maçını namağlup tamamlamayı başardı. Türkiye, ilk özel maçında İran'ı 2-1 yenmiş, ikinci maçta Tunus ile 2-2 berabere kalmıştı. Rusya maçı da 1-1 bitti.



YUNUS'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Eylül ayından itibaren UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Takımımız, dün hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Rusya ile iki maç daha yapacak. 7 Eylül ve 14 Kasım 2018'de Ruslar ile iki kez daha karşı karşıya geleceğiz. Bu arada, Rusya'ya karşı dün golümüzü atan Yunus Mallı, iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu belirtirken hakkında çıkan Galatasaray'a transfer olacak iddialarına "Haberleri ben de duydum; ama bizimle irtibata geçen olmadı" dedi.