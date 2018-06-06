Namağlup bitti! – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Namağlup bitti!

    Namağlup bitti!

    A Milli Futbol Takımımız, 2018 ’nın ev sahibi ile oynadığı hazırlık maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ruslar’ın golünü Samedov attı, ay-yıldızlı ekibimizin sayısını ’dan geldi

    A Milli Futbol Takımı, deplasmanda 2018 ev sahibi ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. 2018 Dünya Kupası'nın ev sahibi 35. dakikada Samedov'un golüyle 1-0 öne geçerken, Milliler'in yanıtı 59. dakikada 'yla geldi. A , lig bitiminde oynanan üç hazırlık maçını namağlup tamamlamayı başardı. , ilk özel maçında 'ı 2-1 yenmiş, ikinci maçta Tunus ile 2-2 berabere kalmıştı. Rusya maçı da 1-1 bitti.

    YUNUS'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI
    Eylül ayından itibaren Uluslar Ligi B Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Takımımız, dün hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Rusya ile iki maç daha yapacak. 7 Eylül ve 14 Kasım 2018'de Ruslar ile iki kez daha karşı karşıya geleceğiz. Bu arada, Rusya'ya karşı dün golümüzü atan Yunus Mallı, iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu belirtirken hakkında çıkan 'a olacak iddialarına "Haberleri ben de duydum; ama bizimle irtibata geçen olmadı" dedi.

    1. 6.6.2018
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