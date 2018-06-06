Namağlup bitti!
A Milli Futbol Takımımız, 2018 Dünya Kupası’nın ev sahibi Rusya ile oynadığı hazırlık maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ruslar’ın golünü Samedov attı, ay-yıldızlı ekibimizin sayısını Yunus Mallı’dan geldi
A Milli Futbol Takımı, deplasmanda 2018 FIFA Dünya Kupası ev sahibi Rusya ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. 2018 Dünya Kupası'nın ev sahibi 35. dakikada Samedov'un golüyle 1-0 öne geçerken, Milliler'in yanıtı 59. dakikada Yunus Mallı'yla geldi. A Milli Takımımız, lig bitiminde oynanan üç hazırlık maçını namağlup tamamlamayı başardı. Türkiye, ilk özel maçında İran'ı 2-1 yenmiş, ikinci maçta Tunus ile 2-2 berabere kalmıştı. Rusya maçı da 1-1 bitti.
YUNUS'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI
Eylül ayından itibaren UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Takımımız, dün hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Rusya ile iki maç daha yapacak. 7 Eylül ve 14 Kasım 2018'de Ruslar ile iki kez daha karşı karşıya geleceğiz. Bu arada, Rusya'ya karşı dün golümüzü atan Yunus Mallı, iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu belirtirken hakkında çıkan Galatasaray'a transfer olacak iddialarına "Haberleri ben de duydum; ama bizimle irtibata geçen olmadı" dedi.
- 6.6.2018
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
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