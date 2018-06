Millilerin bileği bükülmüyor! İşte Rusya - Türkiye maçının golleri

Türk Milli Takımı, Moskova'da Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile yenişemedi: 1-1. Mircea Lucescu, 'Geleceğin jenerasyonu' olarak nitelediği gençleri sahaya sürdü. 35. dakikada Çağlar Söyüncü'nün pas hatası sonucu başlayan atağı, Samedov, şık bir plases ile bitirdi: 1-0.



Samedov'un golünde açıyı kapatmakta yetersiz kalan kalecimiz Serkan, ikinci devre kendisini affettirdi. Serkan'ın 59. dakikada yaklaşık 70 metre mesafeli pasını iyi takip eden Yunus Mallı, ceza sahası dışından sert şutuyla tabelayı belirledi. 1-1. 2018'de İrlanda Cumhuriyeti, Karadağ, İran, Tunus ve Rusya ile oynayan Milliler'in bileği yine bükülmedi. Lucescu döneminde oynadığımız 11 maçta ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetimiz bulunuyor.



MIRCEA LUCESCU: RUSYA FANATİĞİYİM

MILLI Takım'ın teknik patronu Mircea Lucescu, Dünya Kupası'na ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Rumen teknik adam, "Bu kupada duygusal olarak iki takımım var. Rusya'nın fanatiğiyim. İyi ve büyük oyuncuları var. Brezilya'da da altı oyuncum bulunuyor. Takım çok iyi, birçoğunun benim tarafımdan yetiştirildikleri belli" dedi.

YUNUS'UN İLK GOLÜ

Ceza sahası dışından düzgün bir şutla kaleci Akinfeev'i mağlup eden Yunus Mallı, Milli Takım formasıyla ilk golünü atmış oldu. Türkiye ile Rusya, 7 Eylül tarihinde FIFA Uluslar Ligi'nde bir kez daha karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, liglerin bitmesinin ardından oynadığı 3 hazırlık maçını kaybetmezken 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Lucescu yönetimindeki Türkiye, öte yandan 2018 yılında mağlubiyet yüzü görmedi.

GOL: Samedov | Rusya 1-1 Türkiye (43')





GOL: Yunus MALLI | Rusya 1-1 TÜRKİYE

Stat: Arena CSKA



Hakemler: Ovidiu Hategan xx, Octavian Sovre xx, Sebastian Gheorghe xx



Rusya: Igor Akinfeev xx, Igor Smolnikov xx (Mario Fernandes dk. 77 x), Ilya Kutepov xx, Sergei Ignashevich xx, Yuri Zhirkov xx, Roman Zobnin xx (Daler Kuzyaev dk. 90 ?), Aleksandr Golovin xx, Yuri Gazinsky xx (Fedor Kudryashov dk. 76 xx), Aleksandr Samedov xx (Anton Miranchuk dk. 87 ?), Alan Dzagoev xx (Aleksey Miranchuk dk. 62 xx), Fedor Smolov xx



Yedekler: Vladimir Gabulov, Andrei Lunev, Andrei Semenov, Vladimir Granat, Aleksandr Erokhin, Denis Cheryshev, Artem Dzyuba



Teknik Direktör: Cherchesov



Türkiye: Serkan Kırıntılı xx, Şener Özbayraklı xx (Mehmet Zeki Çelik dk. 90 ?), Hasan Ali Kaldırım xx, Kaan Ayhan x, Çağlar Söyüncü x, İrfan Can Kahveci xx (Yunus Mallı dk. 46 xx), Mahmut Tekdemir xx (Mehmet Topal dk. 46 xx), Okay Yokuşlu x, Kenan Karaman x (Emre Akbaba dk. 82 ?), Yusuf Yazıcı xx (Oğuzhan Özyakup dk. 46 x), Cengiz Ünder xx (Serdar Gürler dk. 76 x)



Yedekler: Sinan Bolat, Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Ömer Bayram



Teknik Direktör: Mircea Lucescu



Goller: Aleksandr Samedov (dk. 35) (Rusya), Yunus Mallı (dk. 59) (Türkiye)



Sarı kartlar:Alan Dzagoev, Yuri Zhirkov (Rusya), Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım, Emre Akbaba (Türkiye)