Millilerin bileği bükülmüyor! İşte Rusya - Türkiye maçının golleri – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Millilerin bileği bükülmüyor! İşte Rusya - Türkiye maçının golleri

    Millilerin bileği bükülmüyor! İşte Rusya - Türkiye maçının golleri

    Lucescu yönetiminde 2018 senesinde beşinci sınavınına çıkan Milliler, kaybetmeme geleneğini sürdürdü. Dünya Kupası’nın ev sahibi Rusya, 35. dakikada savunmamızın hatasını Samedov’la cezalandırdı. 59’da kaleci Serkan’ın 70 metrelik pasını yakalayan Yunus, ay-yıldızlı forma altında siftah yaparak skoru belirledi

    Türk , Moskova'da Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile yenişemedi: 1-1. Mircea Lucescu, 'Geleceğin jenerasyonu' olarak nitelediği gençleri sahaya sürdü. 35. dakikada Çağlar Söyüncü'nün pas hatası sonucu başlayan atağı, Samedov, şık bir plases ile bitirdi: 1-0.

    Samedov'un golünde açıyı kapatmakta yetersiz kalan kalecimiz Serkan, ikinci devre kendisini affettirdi. Serkan'ın 59. dakikada yaklaşık 70 metre mesafeli pasını iyi takip eden Yunus Mallı, ceza sahası dışından sert şutuyla tabelayı belirledi. 1-1. 2018'de İrlanda Cumhuriyeti, Karadağ, İran, Tunus ve Rusya ile oynayan Milliler'in bileği yine bükülmedi. Lucescu döneminde oynadığımız 11 maçta ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetimiz bulunuyor.

    MIRCEA LUCESCU: RUSYA FANATİĞİYİM
    MILLI Takım'ın teknik patronu Mircea Lucescu, Dünya Kupası'na ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Rumen teknik adam, "Bu kupada duygusal olarak iki takımım var. Rusya'nın fanatiğiyim. İyi ve büyük oyuncuları var. Brezilya'da da altı oyuncum bulunuyor. Takım çok iyi, birçoğunun benim tarafımdan yetiştirildikleri belli" dedi.

    YUNUS'UN İLK GOLÜ
    Ceza sahası dışından düzgün bir şutla kaleci Akinfeev'i mağlup eden Yunus Mallı, Milli Takım formasıyla ilk golünü atmış oldu.

    Türkiye ile Rusya, 7 Eylül tarihinde FIFA Uluslar Ligi'nde bir kez daha karşı karşıya gelecek.

    A Milli Takım, liglerin bitmesinin ardından oynadığı 3 hazırlık maçını kaybetmezken 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Lucescu yönetimindeki Türkiye, öte yandan 2018 yılında mağlubiyet yüzü görmedi.


    GOL: Samedov | Rusya 1-1 Türkiye (43')


    GOL: Yunus MALLI | Rusya 1-1 TÜRKİYE

    Stat: Arena CSKA

    Hakemler: Ovidiu Hategan xx, Octavian Sovre xx, Sebastian Gheorghe xx

    Rusya: Igor Akinfeev xx, Igor Smolnikov xx (Mario Fernandes dk. 77 x), Ilya Kutepov xx, Sergei Ignashevich xx, Yuri Zhirkov xx, Roman Zobnin xx (Daler Kuzyaev dk. 90 ?), Aleksandr Golovin xx, Yuri Gazinsky xx (Fedor Kudryashov dk. 76 xx), Aleksandr Samedov xx (Anton Miranchuk dk. 87 ?), Alan Dzagoev xx (Aleksey Miranchuk dk. 62 xx), Fedor Smolov xx

    Yedekler: Vladimir Gabulov, Andrei Lunev, Andrei Semenov, Vladimir Granat, Aleksandr Erokhin, Denis Cheryshev, Artem Dzyuba

    Teknik Direktör: Cherchesov

    Türkiye: Serkan Kırıntılı xx, Şener Özbayraklı xx (Mehmet Zeki Çelik dk. 90 ?), xx, Kaan Ayhan x, x, İrfan Can Kahveci xx (Yunus Mallı dk. 46 xx), Mahmut Tekdemir xx (Mehmet Topal dk. 46 xx), Okay Yokuşlu x, Kenan Karaman x (Emre Akbaba dk. 82 ?), Yusuf Yazıcı xx (Oğuzhan Özyakup dk. 46 x), Cengiz Ünder xx (Serdar Gürler dk. 76 x)

    Yedekler: Sinan Bolat, Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Ömer Bayram

    Teknik Direktör: Mircea Lucescu

    Goller: Aleksandr Samedov (dk. 35) (Rusya), Yunus Mallı (dk. 59) (Türkiye)

    Sarı kartlar:Alan Dzagoev, Yuri Zhirkov (Rusya), Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım, Emre Akbaba (Türkiye)

    1. 5.6.2018 20:16
    2. Güncelleme: 6.6.2018 02:03
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