A Milli Futbol Takımı, Rusya karşısında – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    A , karşısında

    A <a href="/index/milli-futbol-takimi?id=002f4b00-c3e5-4669-96d1-b8751c53ee6f" class="" rel="tag">Milli Futbol Takımı</a>, <a href="/index/rusya?id=21305be7-8d8a-4e9c-a836-bb12ab382dc6" class="" rel="tag">Rusya</a> karşısında

    A , hazırlık maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

    Moskova'daki CSKA Arena'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Milli takımda, Tunus mücadelesinde kırmızı kart gören , karşısında forma giyemeyecek. 2018 FIFA 'na ev sahipliği yapan , A Grubu'nda Uruguay, ve Mısır ile mücadele edecek.

    Ay-yıldızlı ekip, ilk hazırlık maçında İran'ı 2-1 mağlup ederken, ikinci hazırlık maçında Tunus ile 2-2 berabere kalmıştı. UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Rusya 2. Grup'ta 7 Eylül ve 14 Ekim 2018'de iki kez daha karşı karşıya gelecek.

    Aday kadro

    Teknik direktör tarafından belirlenen A aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

    Kaleciler: (), (Bursaspor), (Royal Antwerp)

    Savunma: Hasan Ali Kaldırım, , Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), (), (Teleset Mobilya Akhisarspor)

    Orta saha: Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), (Roma), Deniz Türüç (), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Tarkan Serbest (Austria Wien), Berkay Özcan (Stuttgart) Kenan Karaman (Hannover 96), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Yunus Mallı (Wolfsburg)

    Forvet: Umut Bulut ()

    MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
    A 'ın yarın Rusya ile oynayacağı özel müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek. Rusya'nın Moskova kentinde Arena CSKA'da TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada, Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

    Maçın dördüncü hakemi ise Rusya Futbol Federasyonu'ndan Alexey Eskov olacak.

    1. 4.6.2018 11:04
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