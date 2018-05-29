Luce’den gönderme
Lucescu, “Cenk’i sadece iki golünden değil, burada olduğundan dolayı tebrik ederim. Diğerleri gibi yapabilirdi” diyerek gizli mesaj gönderdi
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, takımın performansından memnun olduğunu söyledi. Rumen teknik adam, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda "Cenk'i sadece 2 golünden değil, burada olduğundan dolayı da tebrik etmeliyim. Diğerleri gibi yapabilirdi ama bizimle beraber oldu. Milli formayı sevdiğini gösterdi. Defans hattından çok memnunum. Özellikle Kaan ve Çağlar açısından. Mehmet ve Okay da defans hattımıza katkı verdiler. İlk yarıda 4-0'ı bulabilirdik ama oraya gelmemiz de önemliydi" dedi. Maçtaki İranlı seyircilere de değinen Luce, "Sanki deplasmanda oynadık. İranlı seyirciler güzel bir atmosfer oluşturdu. Bu anlamda da güzel bir karşılaşma oldu" şeklinde konuştu.
'ÇALIŞINCA ALLAH VERİYOR'
Attığı iki golle yıldızlaşan Cenk ise maçın ardından şu ifadeleri kullandı: "İyi bir maç oldu. Galip gelmemiz ayrıca mutluluk verici. Sonuçta Dünya Kupası'na giden bir takıma karşı oynadık. En büyük hedefim Türkiye ile Avrupa Şampiyonası'na gitmek. Onun için de çok çalışıyorum, çalışınca da Allah veriyor."
- 29.5.2018
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Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Toplam 2
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iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Toplam 3
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kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
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