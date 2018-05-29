Luce’den gönderme – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Luce’den gönderme

    Luce’den gönderme

    Lucescu, “’i sadece iki golünden değil, burada olduğundan dolayı tebrik ederim. gibi yapabilirdi” diyerek gizli mesaj gönderdi

    A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, takımın performansından memnun olduğunu söyledi. Rumen teknik adam, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda "'i sadece 2 golünden değil, burada olduğundan dolayı da tebrik etmeliyim. gibi yapabilirdi ama bizimle beraber oldu. Milli formayı sevdiğini gösterdi. Defans hattından çok memnunum. Özellikle Kaan ve Çağlar açısından. Mehmet ve Okay da defans hattımıza katkı verdiler. İlk yarıda 4-0'ı bulabilirdik ama oraya gelmemiz de önemliydi" dedi. Maçtaki İranlı seyircilere de değinen Luce, "Sanki deplasmanda oynadık. İranlı seyirciler güzel bir atmosfer oluşturdu. Bu anlamda da güzel bir karşılaşma oldu" şeklinde konuştu.

    'ÇALIŞINCA ALLAH VERİYOR'
    Attığı iki golle yıldızlaşan Cenk ise maçın ardından şu ifadeleri kullandı: "İyi bir maç oldu. Galip gelmemiz ayrıca mutluluk verici. Sonuçta 'na giden bir takıma karşı oynadık. En büyük hedefim ile Avrupa Şampiyonası'na gitmek. Onun için de çok çalışıyorum, çalışınca da veriyor."

    1. 29.5.2018
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