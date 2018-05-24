Cenk Tosun: "Yenileniyoruz" – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    : "Yenileniyoruz"

    <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a>: "Yenileniyoruz"

    : “Kamp güzel gidiyor. Yenileniyoruz. Destek görmek güzel.”

    Everton'da forma giyen golcümüz Cenk Tosun, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Tosun Paşa, "Kamp güzel gidiyor. Yenilenme olayı var çok genç arkadaşlarımız var. Ne kadar lig bitmiş gibi görünse de konu Ay-yıldızlı forma olunca herkes buraya geliyor. Hazırlık maçı gibi görünse de bu 3 karşılaşma bize çok şey katacak. İnşallah maçlar kazasız geçer. Türkiye Ligi'nden 1 hafta önce bitirdik ligi 8-10 günlük bir aram vardı bu arada güzel çalışmalar yaptım. Çalışmayı sevdiğim için sorun olmadı. Türkiye'den bu kadar destek gelmesi beni çok mutlu ediyor. Sadece Beşiktaş değil tüm destek veriyor. Onlar da bana moral oluyor. Gelecek sezon daha fazla gol atmaya çalışacağım. Yeni hocamızla inşallah daha güzel maçlar geçirip goller atmayı umuyorum" dedi.

    ÇALHANOĞLU KADRO DIŞI
    A , Riva'da topbaşı yaptı. , dizindeki sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yerine Stuttgart'ta oynayan Berkay kadroya çağrıldı. Hafif sakatlık geçiren ise tedbir amaçlı olarak idmanı yarım bıraktı.

    1. 24.5.2018
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