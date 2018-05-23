Çağlar Söyüncü'ye doğum günü sürprizi
Savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün doğum günü, Milli Takım kampında kesilen pastayla kutlandı.
Kendisi için hazırlanan pastayı takım arkadaşlarının alkışları eşliğinde kesen Çağlar, doğum gününü ilk kez A Milli Takım kampında kutlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.
Çağlar'a doğum günü pastasının ilk dilimini A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ikram etti.
- 23.5.2018 22:44
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Dursun Özbek: "Üreten Galatasaray'ı inşa edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
albaş sakın ola seçime girmemelerine öneriyoruz fark yerler rezil hüsran olurlar sayın.mustafa cengiz yönetimi çok güçlü gözüküyorlar
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Güneş isterse taraftar sever
Toplam 1
Yorum
Hamdi 31 yaşında dediğiniz adam 15 Temmuz'da 33 yaşına girecek. Ayrıca taraftar bahsettiğiniz gibi yaklaşmıyor, yaklaşmayacak olaya!
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Mustafa Cengiz: Bizi UEFA'ya şikayet etmişler
Toplam 1
Yorum
ali kırcı en iyi Scout ekibimi.. başındaki Emre Utkucan futbolcularla az resim çekilip biraz topçu araştırsa iyi olacak...
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