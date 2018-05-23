Çağlar Söyüncü'ye doğum günü sürprizi – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    'ye sürprizi

    <a href="/index/caglar-soyuncu?id=c2377d21-b173-4f63-8fb7-19f6369678db" class="" rel="tag">Çağlar Söyüncü</a>'ye <a href="/index/dogum-gunu?id=6fcbd734-da23-45a8-b6b1-ed4f9de4678d" class="" rel="tag">doğum günü</a> sürprizi

    Savunma oyuncusu 'nün , kampında kesilen pastayla kutlandı.

    Kendisi için hazırlanan pastayı takım arkadaşlarının alkışları eşliğinde kesen Çağlar, doğum gününü ilk kez A kampında kutlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

    Çağlar'a pastasının ilk dilimini A ikram etti.




    1. 23.5.2018 22:44
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