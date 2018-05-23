Kendisi için hazırlanan pastayı takım arkadaşlarının alkışları eşliğinde kesen Çağlar, doğum gününü ilk kez A Milli Takım kampında kutlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.



Çağlar'a doğum günü pastasının ilk dilimini A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ikram etti.









