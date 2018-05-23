A Milli Takım top başı yapıyor – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    A top başı yapıyor

    A Milli Takım top başı yapıyor
    , 'ta , 1 Haziran'da Tunus ve 5 Haziran'da ile özel maçların mesaisine bugün başlayacak. , Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak ilk idmanını yapacak. Milliler, 28 Mayıs Pazartesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 21.15'te İran'la kozlarını paylaşacak.
    1. 23.5.2018
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