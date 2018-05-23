A Milli Takım top başı yapıyor
- 23.5.2018
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Galatasaray bayrakları Boğaz'a asıldı
Toplam 2
Yorum
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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