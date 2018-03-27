Genç yıldızdan Flaş Cenk sözleri!!!

Bu sezon toplamda 8 gol ve 5 asistle oynayan genç oyuncunun açıklamaları şu şekilde:

Eğer takımınızda Cenk gibi bir oyuncu varsa, onun neden orada olduğunu iyi anlamalı ve ondan öğrenebileceğiniz kadar şeyi öğrenmelisiniz. Onunla sık sık konuşuyorum. O sahadayken de dikkatli bir şekilde gözlem yapıyorum.

Cenk'in takıma hem sahada hem saha dışında çok fazla katkı yaptığını belirten oyuncu; "Buraya çok çabuk uyum sağladı. İngilizcesi de çok iyi. Gülmeyi seviyor. Gerçekten inanılmaz bir kalbi var. Sahada istediklerini yapabiliyor. 3 maçta 4 golü var" şeklinde konuştu.



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