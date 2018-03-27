Genç yıldızdan Flaş Cenk sözleri!!!
Everton'ın genç yıldızı Calwert-levin, kulübün resmi web sitesinde Milli oyuncumuz hakkında açıklamalarda bulundu.
Bu sezon toplamda 8 gol ve 5 asistle oynayan genç oyuncunun açıklamaları şu şekilde:
Eğer takımınızda Cenk gibi bir oyuncu varsa, onun neden orada olduğunu iyi anlamalı ve ondan öğrenebileceğiniz kadar şeyi öğrenmelisiniz. Onunla sık sık konuşuyorum. O sahadayken de dikkatli bir şekilde gözlem yapıyorum.
Cenk'in takıma hem sahada hem saha dışında çok fazla katkı yaptığını belirten oyuncu; "Buraya çok çabuk uyum sağladı. İngilizcesi de çok iyi. Gülmeyi seviyor. Gerçekten inanılmaz bir kalbi var. Sahada istediklerini yapabiliyor. 3 maçta 4 golü var" şeklinde konuştu.
Fotomac.com.tr / Dış haberler / Özel
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:41
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Kocaman'ın önceliği defans!
Toplam 2
Yorum
rte defansif denedin kaybettin atak oyun dene kazanırsın valbuena,guilano,ekici serbest oynat bak en az 3 gol 3 puan garanti.hücum pres.
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Cimbom'a kelepir yetenek!
Toplam 2
Yorum
ÇÖP Bu adamda iş yok. Videolarda futbolcuların en iyi hallerini gösterirler ama videoda bile çöp. Bunu alana kadar Neilton var. Onu izleyin hele
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Kartal'a 8'de 8 yetmiyor!
Toplam 1
Yorum
BJK'li Sampiyonluk Basaksehir'de gitti... Besiktas taraftari olarak tek umudumuz 2ci bitirip samp liginde play offlara katilmak.
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