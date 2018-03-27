Genç milliler Malta'yı 4-1 mağlup etti
2019 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 7. maçında Malta ile karşılaşan Ümit Milli Takımımız, rakibini 4-2 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini elde etti.
2019 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 7. maçında Malta ile karşılaşan Ümit Milli Takımımız, rakibini 4-2 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini elde etti.
Türkiye: 4 - Malta: 2
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 18:52
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Soldado'ya uyarı!
Toplam 4
Yorum
Aziz baba Aziz baba sagolsun emeklileri toplayıp getiriyor !
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Soldado'ya uyarı!
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Sürekli yedek olan, bazen son 15-20 dk ve bazen hiç oynamayan bir futbolcudan ne bekliyorsunuz, herkes nöbetçi golcü semih değil ki
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"İnancımızla istediğimiz yere ulaşacağız"
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR GS MAÇINDAN ÖNCE VERDİĞİN RÖPORTAJDA GSNİN ACİL PUANA İHTİYACI VAR MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİL ANTALYADAN KALKIP NİYE İSTANBULA GELDİN PEKİ
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