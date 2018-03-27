Genç milliler Malta'yı 4-1 mağlup etti – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Genç milliler 'yı 4-1 mağlup etti

    Genç milliler Malta'yı 4-1 mağlup etti

    2019 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 7. maçında ile karşılaşan , rakibini 4-2 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini elde etti.

    2019 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 7. maçında ile karşılaşan , rakibini 4-2 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini elde etti.

    : 4 - Malta: 2

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:52
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