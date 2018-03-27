7-1'in intikamı! İşte günün dev maçları...
Bugün futbol severler harika bir güne uyandı. Neden mi? Çünkü bugün büyük maçların günü. Peki, maçları nasıl izleyebileceğiz?
İşte tüm detaylar...
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:42
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Sözleşmeye Arsenal engeli!
Toplam 1
Yorum
bjk advers Bu futbolcu ile harcanan zamana yazık değmez bununla uğraşmaya ! Oğuzhan demek boşa harcanan zaman demek !
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Larin forma istiyor
Toplam 1
Yorum
bjk advers Cyle LARİN ve Gökhan TÖRE'nin takıma katılmaları ilk 11'de görev almalarını bekliyor ve performanslarını çok merak ediyorum !
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 4
Yorum
toko love yerine alinsaydi olurdu ama sezon basi baska hedeflere yönelmeliyiz takim genclesmeli toko ekambi ye bakmak lazim abu önermisti
7-1'in intikamı! İşte günün dev maçları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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