A Milli Takım'da bir oyuncu daha kadrodan çıkartıldı – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    A Milli Takım'da bir oyuncu daha kadrodan çıkartıldı

    A Milli Takım'da bir oyuncu daha kadrodan çıkartıldı

    Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ümit Milli Takımı'nın İsveç ile oynadığı maçta arka adalesinden sakatlık geçiren genç futbolcunun, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

    Ümit millilerin İsveç ile yaptığı maçta forma giyen Mehmet Zeki Çelik'in ise A Milli Takım'a geri döndüğü belirtildi.

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
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